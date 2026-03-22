Шостий випуск МастерШеф -17, що вийшов 22 березня, перевірив не лише кулінарні навички учасників, а й їхню здатність мислити нестандартно та працювати в складних умовах.

Аматори мали відгадати “соромні” страви суддів, а у битві чорних довести, що навіть з обмеженим бюджетом можна приготувати страву ресторанного рівня.

МастерШеф -17: як пройшов випуск

На початку ефіру судді підвели підсумки індивідуального конкурсу минулого епізоду. Найкращу страву приготував Микита, який поєднав дві улюблені страви дитинства та подав їх на високому рівні.

Деякі учасники не змогли впоратися з конкурсом. Чорні фартухи отримали Ганна, Поліна та Олена, їхні страви виявилися найслабшими.

Перший конкурс 6 випуску здивував учасників домашньою атмосферою та хаосом на кухні. Тема випробування стосувалася людських слабкостей – так званих guilty pleasure.

– Сьогоднішнє випробування про людські слабкості, наші суддівські слабкості. Бо ми теж люди і не завжди їмо пасту з фуа-гра. Ми маємо свої кулінарні guilty pleasure, і вам потрібно сьогодні відгадати їх, – сказали судді.

Учасників розділили на три команди, кожна мала відгадати та приготувати улюблену, але “соромну” страву одного із суддів.

Синю команду очолив Олександр, вони мали відгадати “соромну” страву Володимира Ярославського.

Червона команда під керівництвом Поліни працювала над стравою Ектора Хіменеса-Браво. Жовта команда під проводом Артура намагалася розкрити кулінарну слабкість Ольги Мартиновської.

Підказками для учасників став хаос на робочих поверхнях суддів – залишки продуктів, інгредієнти та деталі, які потрібно було правильно інтерпретувати. Учасникам довелося відчути себе детективами, щоб скласти повну картину та визначити страву.

Усі команди змогли відгадати страви суддів: Ектор – торт Шварцвальд; Ольга – хот-дог; Володимир – печінковий торт.

Хоча команди справилися з завданням на етапі здогадок, судді звернули увагу на помилки у виконанні. Жовта команда припустилася помилок у приготуванні булочки та сосиски для хот-догу.

Синій команді зробили зауваження через надмірну кількість майонезу в печінковому торті. Десерт червоної команди отримав схвальні відгуки.

За підсумками конкурсу на балкон піднялися синя та червона команди, а програла жовта. Чорний фартух отримала Оксана.

Битва чорних у 6 випуску розпочалася поза звичним форматом. Учасників привезли до супермаркету, бо продуктова комора павільйону була зачинена.

Аматори мали самостійно придбати інгредієнти, але з обмеженням: кожному виділили 300 гривень, купувати дозволялося лише продукти з жовтими цінниками.

– Вам доведеться довести нам та глядачам, що необмежений вибір продуктів не визначає якість страви. Якість визначає талант кухаря, – сказав Володимир Ярославський.

Після повернення до павільйону учасники отримали 1,5 години на приготування однієї страви – основної або десерту. Битва чорних виявилася складною через обмежений бюджет, вибір продуктів і тиск конкурсу.

Хто покинув МастерШеф -17

За результатами битви чорних проєкт покинула Олена Диченко.

Олені 39 років, вона родом зі Львова. Вона рестораторка і волонтерка.

Після 10 років у балеті Олена здобула освіту у сфері міжнародних відносин та міжнародного права, працювала у нерухомості, але знайшла покликання у ресторанному бізнесі.

Вона відкрила авторський заклад The Room та розвивала франшизу FunBarBanka, яка працювала дев’ять років.

Під час пандемії створила готель Ferenc і реалізувала нові проєкти. Після переїзду до Києва керувала закладами великої компанії.

