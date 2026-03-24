Стартовали съемки пятого сезона Бриджертонов. Об этом сообщила стриминговая платформа Netflix, опубликовав на своем YouTube-канале тизер-анонс.

Бриджертоны 5 сезон — что известно

Совсем недавно Netflix запремьерил 4 сезон Бриджертонов, и почти сразу стриминговая платформа решила порадовать поклонников сериала анонсом пятого сезона.

Более того, сразу раскрыли главную интригу — кто станет главной парой 5 сезона Бриджертонов. Так, в центре сюжета будут Франческа и родственница ее покойного мужа Микаэла. Об этом стало известно из видео-анонса, которое появилось на Netflix.

— Не переживайте, дорогие читатели, ведь графиня еще непременно познает любовь. Бриджертоны, 5-й сезон — уже в производстве, — говорится в описании под видео.

В четвертом сезоне муж Франчески Джо (Виктор Алли) внезапно умирает. Она оплакивает несбывшиеся мечты: брак, беременность, которой у нее не было, и будущее, мгновенно звеявшееся. Для Микаэлы эта утрата стала потерей самой родственной души.

Сюжет пятого сезона Бриджертонов, вдохновленный романом Джулии Квинн Когда он был распутным, перенесет зрителей на два года вперед. Общее горе сблизит героинь, а новые чувства помогут обеим наконец найти утешение и путь к исцелению.

Напомним, что Франческу Стирлинг играет Ханна Додд, Микаэлу Стирлинг — Масали Бадуза.

Четвертый сезон сериала Бриджертоны, который вышел на Netflix в двух частях в январе-феврале, был посвящен истории любви между Бенедиктом Бриджертоном (Люк Томпсон) и Софи Бек (Ерин Ха).

В третьем сезоне сериала Бриджертоны, вышедшем в 2024 году, главные роли исполнили Колин Бриджертон (Люк Ньютон) и Пенелопа Фезертингтон (Никола Кофлан). Второй сезон, вышедший в марте 2022 года, был посвящен Энтони Бриджертону (Джонатан Бейли) и Кейт Шарме (Симон Эшли), а дебютный сезон рассказывал о Дафне Бриджертон (Фиби Дайневор) и Саймоне Бассете (Реже-Жан Пейдж) — он вышел в декабре 2020 года.

Фото: скриншот из тизера 5 сезона сериала Бриджертоны

