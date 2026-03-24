Стартували зйомки п’ятого сезону Бріджертонів. Про це оголосила стрімингова платформа Netflix, опублікувавши на своєму YouTube-каналі тизер-анонс.

Бріджертони 5 сезон – що відомо

Зовсім нещодавно Netflix запрем’єрив 4 сезон Бріджертонів, і майже одразу стримінгова платформа вирішила порадувати шанувальників серіалу анонсом п’ятого сезону.

Ба більше, одразу розкрили головну інтригу – хто стане головною парою 5 сезону Бріджертонів. Так, в центрі сюжету буде Франческа та родичка її померлого чоловіка Мікаела. Про це стало відомо з відео-анонса, яке з’явилось на Netflix.

Зараз дивляться

– Не переймайтеся, найдорожчі читачі, адже графиня ще неодмінно пізнає кохання. Бріджертони, сезон 5 – вже у виробництві, – йдеться в описі під відео.

У четвертому сезоні чоловік Франчески Джо (Віктор Аллі) раптово помирає. Вона оплакує нездійснені мрії: шлюб, вагітність, якої не мала та майбутнє, що розвіялося в мить. Для Мікаели ж ця втрата стала втратою найріднішої душі.

Сюжет п’ятого сезону Бріджертонів, натхненний романом Джулії Квінн Коли він був розпусним, перенесе глядачів на два роки вперед. Спільне горе зблизить героїнь, а нове почуття допоможе обом нарешті знайти розраду та шлях до зцілення.

Нагадаємо, що Франческу Стірлінг грає Ганна Додд, Мікаелу Стірлінг – Масалі Бадуза.

Четвертий сезон серіалу Бріджертони, який вийшов на Netflix у двох частинах у січні-лютому, був присвячений історії кохання між Бенедиктом Бріджертоном (Люк Томпсон) і Софі Бек (Єрін Ха).

У третьому сезоні серіалу Бріджертони, який вийшов у 2024 році, головні ролі виконали Колін Бріджертон (Люк Ньютон) і Пенелопа Фезерінгтон (Нікола Кофлан). Другий сезон, що вийшов у березні 2022 року, був присвячений Ентоні Бріджертону (Джонатан Бейлі) та Кейт Шарме (Сімон Ешлі), а дебютний сезон розповідав про Дафну Бріджертон (Фібі Дайневор) і Саймона Бассета (Реже-Жан Пейдж) – він вийшов у грудні 2020 року.

Фото: скріншот із тизера 5 сезону серіалу Бріджертони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.