Блогер, модель и актриса Виктория Маремуха объявила о разводе с мужем-французом Луи Белле.

Пара была вместе десять лет, из них почти пять – в браке. Виктория также анонсировала интервью, в котором обещала рассказать подробности решения.

В своем посту в Instagram Маремуха поблагодарила мужа за все время отношений и заявила, что их “любовь не исчезла”.

– Она просто изменило форму и запечатлелась в улыбке нашего сына. И я благодарна тебе, что мы смогли пройти этот путь без обесценивания друг друга, – написала Виктория.

Она добавила, что вместе с Луи многое пережила и научилась, в частности, поняла себя и свои стремления. Свое сообщение Маремуха проиллюстрировала подборкой общих фото, запечатлевших разные моменты их жизни.

– Мы больше не супруги. Но мы – родители, воспитывающие личность. И это связь, которая не заканчивается, – резюмировала блоггер.

Реакция сети

В комментариях под постом отметилось немало звездных подписчиц Виктории Маремухи. Они выразили ей свою поддержку.

Очень жаль, но молодцы, что сохранили теплые отношения ради сына, – отметила блогер Кристина Решетник.

Пусть каждый будет счастлив, – написала актриса Наталка Денисенко, которая сама в прошлом году прошла через развод.

Но какие прекрасные… Все будет хорошо, – убеждена актриса Ольга Сумская.

Хочется сказать спасибо вам! За ваш путь и опыт, который вы показали с позитивом! – добавила танцовщица Наталья Татаринцева.

Почему я плачу, – призналась ведущая Леся Никитюк.

Вик, обнимаю! Но точно дальше только лучше! Малыш у вас – подарок жизни! – поддержала Викторию нотариус Кристина Горняк, недавно раскрывшая причину развода с ведущим Владимиром Остапчуком.

Напомним, что подозрения о разрыве Виктории Маремухи и ее мужа Луи появились в сети еще осенью 2024 года.

Пара практиковала свободные отношения в браке. Этот формат подразумевает возможность кратковременных романов на стороне. Впрочем, в январе Виктория говорила, что устала от активной личной жизни.

