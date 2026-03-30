Блогерка, модель та акторка Вікторія Маремуха оголосила про розлучення з чоловіком-французом Луї Беллє.

Пара була разом десять років, з них майже пʼять – у шлюбі. Вікторія також анонсувала інтервʼю, в якому обіцяла розповісти подробиці рішення.

У своєму пості в Instagram Маремуха подякувала чоловіку за весь час стосунків та заявила, що їхнє “кохання не зникло”.

Зараз дивляться

– Воно просто змінило форму і закарбувалося в усмішці нашого сина. І я вдячна тобі, що ми змогли пройти цей шлях без знецінення одне одного, – написала Вікторія.

Вона додала, що разом з Луї багато чого пережила та навчилася, зокрема зрозуміла себе та свої прагнення. Свій допис Маремуха проілюструвала низкою спільних фото, що закарбували різні моменти їхнього життя.

– Ми більше не подружжя. Але ми – батьки, які виховують особистість. І це зв’язок, який не закінчується, – резюмувала блогерка.

Реакція мережі

В коментарях під постом відзначилося чимало зіркових підписниць Вікторії Маремухи. Вони висловили їй свою підтримку.

Дуже шкода, але молодці, що зберегли теплі стосунки заради сина, – зазначила блогерка Христина Решетник.

Нехай кожен буде щасливий, – написала акторка Наталка Денисенко, яка сама минулого року пройшла через розлучення.

Але ж які прекрасні… Все буде добре, – переконана акторка Ольга Сумська.

Хочеться сказати дякую вам! За ваш шлях і досвід, який ви показали з позитивом! – додала танцівниця Наталія Татарінцева.

Чому я плачу, – зізналася ведуча Леся Нікітюк.

Вік, обіймаю! Але точно далі тільки краще! Малий у вас – подарунок життя! – підтримала Вікторію нотаріусиня Христина Горняк, яка нещодавно розкрила причину розлучення з ведучим Володимиром Остапчуком.

Нагадаємо, що підозри про розрив Вікторії Маремухи та її чоловіка Луї зʼявилися в мережі ще восени 2024 року.

Пара практикувала вільні стосунки у шлюбі. Цей формат передбачає можливість короткотривалих романів на стороні. Втім, у січні Вікторія казала, що втомилася від активного особистого життя.

Фото: Вікторія Маремуха

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.