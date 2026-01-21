Блогерка та акторка Вікторія Маремуха, яка перебуває у вільних стосунках з чоловіком-французом Луї, розповіла про особисте життя. Вона зізналася, чи має коханців, та скільки коштів витрачає щомісяця.

Маремуха про особисте життя

Як відомо, обраний подружжям формат передбачає можливість короткотривалих романів на стороні. Однак у коментарі блогеру Олексанру Преподобному Маремуха зазначила, що поки що не має коханців.

За словами Вікторії, їй наразі так комфортно, адже вона вже втомилася від активного особистого життя.

Зараз дивляться

– Я одружена. У нас з чоловіком вільні стосунки. Бувають (коханці – Ред.). Зараз поки що нікого немає. І мені так добре. Бо я вже трошки втомилася, – поділилася акторка.

Відповідаючи на запитання про бюджет на місяць, Марехума сказала, що їй разом із сином Лукою потрібно близько $4 тис.

Раніше Вікторія Маремуха розповідала про зраду чоловіка. Акторка вже довгий час пропрацьовує образу на Луї, яка тягнеться роками і пов’язана з його брехнею.

Фото: Вікторія Маремуха

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.