Копия отца: внебрачный сын Шварценеггера выиграл первые соревнования по бодибилдингу
- Джозеф Баэна дебютировал на соревнованиях по бодибилдингу.
- Сын Арнольда Шварценеггера выиграл несколько категорий в NPC Natural Colorado State.
- К соревнованиям Баэна готовился вместе с отцом.
Сын легендарного актера и культуриста Арнольда Шварценеггера, 28-летний Джозеф Баэна, дебютировал на соревнованиях по бодибилдингу.
На турнире NPC Natural Colorado State он занял первые места сразу в нескольких категориях.
Тройная победа Джозефа Баэны
О своем успехе Джозеф сообщил в Instagram, опубликовав фото со сцены соревнований, где позирует во время выступления.
— Миссия выполнена! – коротко подписал свой победный пост Баэна.
По итогам выступлений Джозеф завоевал “золото” в тяжелом весе (Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class), а также в категориях Men’s Classic Physique True Novice и Men’s Classic Physique Novice.
Тренировки под наблюдением звездного отца
В преддверии соревнований Джозеф делился кадрами из тренажерного зала, где ему помогал сам 78-летний Арнольд Шварценеггер.
Семикратный обладатель титула Мистер Олимпия наблюдал за тренировкой, пока сын работал с большим весом.
Джозеф процитировал отца в соцсетях, вспомнив о необходимости “шокировать мышцы” для их эффективного роста.
Дети Арнольда Шварценеггера
Джозеф Баэна – сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей экономки Милдред Баэны.
Кроме него, у актера есть четверо детей от брака с Марией Шрайвер: дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер.
Следует отметить, что здоровый образ жизни стал приоритетом и для другого сына актера — 28-летнего Кристофера. Ранее он поразил поклонников радикальным похудением.
Парень признавался, что лишний вес мешал ему наслаждаться жизнью, поэтому в 2019 году он начал длительную трансформацию своего тела.