Копія батька: позашлюбний син Шварценеггера виграв перші змагання з бодибілдингу
Син легендарного актора та культуриста Арнольда Шварценеггера, 28-річний Джозеф Баена, дебютував на змаганнях із бодибілдингу.
На турнірі NPC Natural Colorado State він посів перші місця одразу в кількох категоріях.
Потрійна перемога Джозефа Баени
Про свій успіх Джозеф повідомив в Instagram, опублікувавши фото зі сцени змагань, де позує під час виступу.
— Місію виконано! — коротко підписав свій переможний допис Баена.
За підсумками виступів Джозеф здобув золото у важкій вазі (Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class), а також у категоріях Men’s Classic Physique True Novice та Men’s Classic Physique Novice.
Тренування під наглядом зіркового батька
Напередодні змагань Джозеф ділився кадрами з тренажерного залу, де йому допомагав сам 78-річний Арнольд Шварценеггер.
Семикратний володар титулу Містер Олімпія спостерігав за тренуванням, поки син працював із великою вагою.
Джозеф процитував батька у соцмережах, згадавши про необхідність “шокувати м’язи” для їхнього ефективного росту.
Діти Арнольда Шварценеггера
Джозеф Баена є сином Арнольда Шварценеггера та його колишньої економки Мілдред Баени.
Крім нього, у актора є четверо дітей від шлюбу з Марією Шрайвер: доньки Кетрін та Крістіна, а також сини Патрік і Крістофер.
Варто зазначити, що здоровий спосіб життя став пріоритетом і для іншого сина актора — 28-річного Крістофера. Раніше він вразив прихильників радикальним схудненням.
Хлопець зізнавався, що зайва вага заважала йому насолоджуватися життям, через що у 2019 році він розпочав тривалу трансформацію свого тіла.