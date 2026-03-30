Син легендарного актора та культуриста Арнольда Шварценеггера, 28-річний Джозеф Баена, дебютував на змаганнях із бодибілдингу.

На турнірі NPC Natural Colorado State він посів перші місця одразу в кількох категоріях.

Потрійна перемога Джозефа Баени

Про свій успіх Джозеф повідомив в Instagram, опублікувавши фото зі сцени змагань, де позує під час виступу.

— Місію виконано! — коротко підписав свій переможний допис Баена.

За підсумками виступів Джозеф здобув золото у важкій вазі (Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class), а також у категоріях Men’s Classic Physique True Novice та Men’s Classic Physique Novice.

Тренування під наглядом зіркового батька

Напередодні змагань Джозеф ділився кадрами з тренажерного залу, де йому допомагав сам 78-річний Арнольд Шварценеггер.

Семикратний володар титулу Містер Олімпія спостерігав за тренуванням, поки син працював із великою вагою.

Джозеф процитував батька у соцмережах, згадавши про необхідність “шокувати м’язи” для їхнього ефективного росту.

Діти Арнольда Шварценеггера

Джозеф Баена є сином Арнольда Шварценеггера та його колишньої економки Мілдред Баени.

Крім нього, у актора є четверо дітей від шлюбу з Марією Шрайвер: доньки Кетрін та Крістіна, а також сини Патрік і Крістофер.

Варто зазначити, що здоровий спосіб життя став пріоритетом і для іншого сина актора — 28-річного Крістофера. Раніше він вразив прихильників радикальним схудненням.

Хлопець зізнавався, що зайва вага заважала йому насолоджуватися життям, через що у 2019 році він розпочав тривалу трансформацію свого тіла.

Джерело : PageSix

