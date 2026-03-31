Сорежиссеры мультфильма Холодное сердце 3 намекнули на свадьбу в предстоящей ленте.

Речь идет о развитии отношений Анны и Кристоффа, которого давно ждали фанаты.

Ледяное сердце 3 — будет ли свадьба

Во время специального выпуска для Disney+ в Disneyland Paris сорежиссеры Дженнифер Ли и Трент Корри посетили локацию World of Frozen.

Сейчас смотрят

— Мы слышали, что готовятся большие свадебные планы, — отметила режиссер Дженнифер Ли во время встречи с персонажами Анны и Эльзы.

Исполнительница роли Анны в парке подтвердила, что взволнована этим событием. Она пошутила, что организацией праздника в Эренделе хочет заняться Олаф, который вместе с Кристоффом готовит сюрприз к фестивалю Snowflower.

Этим авторы еще больше подогрели предположение зрителей о предстоящей женитьбе героев.

Холодное сердце 3 – когда премьера

В мультфильме Холодное сердце 3 актера из предыдущих частей снова озвучат любимых персонажей. В частности, Идина Мензел вернется к роли Эльзы, Кристен Белл в третий раз подарит голос Анне, а Джош Гад — милому снеговику Олафу.

Компания Disney официально назначила премьеру на 24 ноября 2027 года. Сюжет держат в тайне, однако известно, что над музыкой будут снова работать авторы песен первых двух частей — Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес.

Холодное сердце 3 студия анонсировала еще в 2023 году. Впоследствии тогдашний руководитель студии Боб Айгер сообщил, что команда Дженнифер Ли одновременно разрабатывает две истории – третью и четвертую части франшизы.

Первый мультфильм Холодное сердце вышел в 2013 году и стал мировым хитом, получив два Оскара. Вторая часть появилась в 2019 году.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.