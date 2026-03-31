Крижане серце 3: режисери підігріли чутки про весілля
Співрежисери мультфільму Крижане серце 3 натякнули на весілля у майбутній стрічці.
Йдеться про розвиток стосунків Анни та Крістоффа, на який давно чекали фанати.
Крижане серце 3 — чи буде весілля
Під час спеціального випуску для Disney+ у Disneyland Paris співрежисери Дженніфер Лі та Трент Коррі відвідали локацію World of Frozen.
— Ми чули, що готуються великі весільні плани, — зазначила режисерка Дженніфер Лі під час зустрічі з персонажами Анни та Ельзи.
Виконавиця ролі Анни у парку підтвердила, що схвильована цією подією. Вона пожартувала, що організацією свята в Еренделі хоче зайнятися Олаф, який разом із Крістоффом готує сюрприз до фестивалю Snowflower.
Цим автори ще більше підігріли припущення глядачів про майбутнє одруження героїв.
Крижане серце 3 — коли прем’єра
У мультфільмі Крижане серце 3 актори з попередніх частин знову озвучать улюблених персонажів. Зокрема Ідіна Мензел повернеться до ролі Ельзи, Крістен Белл втретє подарує голос Анні, а Джош Ґад — милому сніговику Олафу.
Компанія Disney офіційно призначила прем’єру на 24 листопада 2027 року. Сюжет тримають у таємниці, проте відомо, що над музикою знову працюватимуть автори пісень перших двох частин — Крістен Андерсон-Лопес і Роберт Лопес.
Крижане серце 3 студія анонсувала ще у 2023 році. Згодом тодішній керівник студії Боб Айгер повідомив, що команда Дженніфер Лі одночасно розробляє дві історії — третю та четверту частини франшизи.
Перший мультфільм Крижане серце вийшов у 2013 році та став світовим хітом, здобувши два Оскари. Друга частина з’явилася у 2019 році.