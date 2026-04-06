Звезда Нового канала Леся Никитюк поделилась своими ежедневными бьюти-привычками и рассказала, что помогает ей поддерживать свежий вид даже после длительных рабочих дней.

Как оказалось, ухоженной кожей знаменитость обязана комплексному подходу и одному особому гаджету.

Леся Никитюк об уходе за кожей

Леся призналась, что ее ежедневный ритуал красоты состоит из большого количества масок, кремов и сывороток.

Эффект от них усиливает LED-маска, которой Никитюк пользуется уже продолжительное время.

– Она у меня уже давно. О ней пишут очень много, но лучшее, что она делает — усиливает весь тот домашний уход, на который я тратю денежки. Кожа гораздо свежее утром – это правда. Особенно заметно после 14-часового рабочего дня, – отметила Леся Никитюк.

Отдельно телезвезда обратила внимание на режим с инфракрасным светом. По ее словам, именно он оказывает дополнительный эффект.

— Я даже эту маску ставлю на живот, потому что именно благодаря инфракрасному свету вырабатывается коллаген и эластин. Поэтому ставьте здесь, ставьте везде, втирайте все, боритесь, держитесь, — с юмором посоветовала Леся Никитюк.

Раньше своими секретами красоты делилась певица Надя Дорофеева. По словам артистки, поддерживать форму ей помогают танцы и фитнес, здоровая пища, минимум алкоголя и полный отказ от сигарет.

