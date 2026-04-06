Зірка Нового каналу Леся Нікітюк поділилася своїми щоденними б’юті-звичками та розповіла, що допомагає їй підтримувати свіжий вигляд навіть після тривалих робочих днів.

Як виявилося, доглянутою шкірою знаменитість завдячує комплексному підходу та одному особливому гаджету.

Леся Нікітюк про догляд за шкірою

Леся зізналася, що її щоденний ритуал краси складається з великої кількості масок, кремів та сироваток.

Зараз дивляться

Ефект від них підсилює LED-маска, якою Нікітюк користується вже тривалий час.

— Вона в мене вже давно. Про неї пишуть дуже багато, але найкраще, що вона робить — підсилює увесь той домашній догляд, на який я трачу грошики. Шкіра набагато свіжіша зранку — це правда. Особливо помітно після 14-годинного робочого дня, — зазначила Леся Нікітюк.

Окремо телезірка звернула увагу на режим із інфрачервоним світлом. За її словами, саме він має додатковий ефект.

— Я навіть цю маску ставлю на живіт, тому що завдяки саме інфрачервоному світлу виробляється колаген й еластин. Тому — ставте тут, ставте скрізь, втирайте все, боріться, тримайтесь, — з гумором порадила Леся Нікітюк.

Раніше своїми секретами краси ділилася співачка Надя Дорофєєва. За словами артистки, підтримувати форму їй допомагають танці та фітнес, здорова їжа, мінімум алкоголю та повна відмова від цигарок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.