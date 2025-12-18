Церемонія вручення премії Оскар з 2029 року виходитиме на YouTube. Про це повідомила Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.

Після завершення чинного контракту з ABC трансляцію премії вперше перенесуть з ефірного телебачення в онлайн.

Нову угоду уклали на чотири роки – до 2033-го. Саме YouTube отримає ексклюзивні глобальні права на трансляцію головної кіноподії року.

Оскар переходить на YouTube

YouTube показуватиме не лише саму церемонію, а й увесь супровідний контент.

Йдеться про червону доріжку, залаштункові матеріали, події після церемонії, оголошення номінантів, ланч номінантів, студентські премії Академії, інтерв’ю з кінематографістами, освітні програми та подкасти.

В Академії зазначили, що співпраця з YouTube допоможе зробити програми доступнішими для міжнародної аудиторії.

Кінець багаторічної співпраці з ABC

Оскар уперше показали по телебаченню в 1953 році – тоді церемонію транслював канал NBC. У різні роки шоу виходило на NBC та ABC, а з 1976 року безперервно залишалося на ABC.

Представник телеканалу заявив, що ABC проведе ще три трансляції, зокрема ювілейну церемонію у 2028 році, і побажав Академії подальшого успіху.

Фінансові умови нової угоди не розкривають. Раніше повідомлялося, що Disney платила за права на трансляцію від $75 млн до $100 млн на рік.

Чому Оскар йде в онлайн

Рейтинги церемонії роками знижуються разом із падінням інтересу до ефірного телебачення. У 1998 році, коли головну нагороду отримав фільм Титанік, церемонію дивилися понад 55 млн глядачів у США. Цього року трансляція зібрала близько 18-19 млн глядачів.

Водночас YouTube нарощує аудиторію. Платформа залишається найпопулярнішим стримінговим сервісом у США, а у вересні провела першу в історії пряму трансляцію матчу NFL, яку подивилися понад 17 млн глядачів. YouTube TV станом на квітень мав 9,4 млн підписників, і аналітики прогнозують подальше зростання сервісу.

Церемонія Оскар 2026 відбудеться в березні. Вона стане першою, де вручатимуть окрему нагороду за кастинг. Номінантів оголосять на початку січня. Поки ж Академія оприлюднила шортлісти у всіх категоріях – у переліку є й два фільми з України.

