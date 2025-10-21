Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова підтвердила, що вийшла заміж за гравця київського Динамо та національної збірної Володимира Бражка.

Прямих заяв інфлюенсерка не робила, проте опублікувала промовисте фото.

Квіткова вийшла заміж за Бражка

Про зміну статусу та прізвища Даша повідомила у сториз, опублікувавши свою нову ID-картку.

– Я не вірю своїм очам, це що… гарні фото в документах? – риторично поцікавилася Квіткова.

При цьому блогерка засвітила своє нове прізвище, але не повністю. Даша обрізала фото документа так, щоби лише уважні підписники зрозуміли, що тепер вона – Бражко.

Раніше на новий сімейний статус півзахисника натякнув колишній наставник збірної України Йожеф Сабо. Коментуючи гру футболіста, він заявив, що Бражко “одружився і зараз просто ніякий в грі за Динамо”.

Стосунки Квіткової з Бражко

Від заручин до повідомлення про зміну прізвища минуло півтора місяця. Нагадаємо, що Володимир Бражко публічно освідчився Даші Квітковій на початку вересня. Пропозицію коханій футболіст зробив під час побачення за грою у гольф.

Блогерка та динамівець спочатку приховували свої стосунки. Про те, що вони разом, в мережі заговорили наприкінці цієї весни, коли пару помітили на весіллі футболіста Максима Дячука.

Офіційно свої стосунки вони підтвердили у липні. Тоді Бражко привітав Квіткову із 27-м днем народження у соцмережах, назвавши її своєю коханою.

Нещодавно Даша розповіла підписниками, що почала спілкуватися з Володимиром після випадкової зустрічі у закладі.

