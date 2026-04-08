Американський репер, колишній учасник гурту Migos Offset, порушив мовчання після того, як отримав вогнепальне поранення під час сутички біля казино Seminole Hard Rock у Флориді.

Музикант різко відповів своєму опоненту Lil Tjay, який назвав його “стукачем” та заперечив свою участь у стрілянині.

Деталі інциденту з Offset — що встановила поліція

За даними правоохоронців, конфлікт стався ввечері понеділка, 6 квітня, на парковці готелю.

У поліції зазначили, що 24-річний Lil Tjay (справжнє ім’я — Тіоне Меррітт) спровокував бійку, наказавши своїм людям напасти на іншу групу чоловіків.

У розпал конфлікту один із супутників Lil Tjay дістав пістолет і вистрілив у 34-річного Offset. Потерпілого госпіталізували до лікарні Memorial Regional. Його стан стабільний, а поранення не становить загрози для життя.

Заява Lil Tjay та реакція Offset

Після виходу з-під варти під заставу Lil Tjay виступив із різкою критикою на адресу пораненого колеги. Він заявив журналістам, що бачив Offset у стані паніки.

— Останнє, що я бачив, це як Offset дивиться на мене і кричить: “Він у мене вистрілив!”. Цей хлопець — стукач. Я не брав участі в жодній бійці. Я стріляв? Це ж повне безумство. Я б просто витрусив з нього усе л*йно. Він би ніколи в житті не наважився так зі мною поводитися. Запитайте у нього самі, — емоційно заявив репер.

Offset відреагував на ці закиди лаконічно, залишивши коментар у соцмережах та натякнувши, що слова опонента — це порожні балачки.

— Ти ні на що не здатний, — написав репер, висміявши кримінальний імідж опонента.

Попри заперечення Lil Tjay та заяви його адвокатки Даун Флоріо про фейк, матеріали справи свідчать про інше. Поліція стверджує, що репер поводився агресивно навіть після пострілу.

— Свідки розповіли, що коли вони намагалися допомогти пораненому другу (Offset), обвинувачений (Lil Tjay) наблизився до них із затиснутими кулаками та намагався наносити удари, — йдеться у матеріалах слідства.

Правоохоронці також зазначили, що через дії Lil Tjay у громадському місці виникла паніка, яка поставила під загрозу життя інших відвідувачів казино. Окрім того, камери зафіксували, як він знімав початок конфлікту на телефон.

Наразі Lil Tjay звинувачують у порушенні громадського порядку. Поліція продовжує шукати людину, яка безпосередньо вчинила стрілянину.

Джерело : Daily Mail

