4 тис. грн за день: Іван Довженко згадав про заробіток у першому проєкті
Актор Іван Довженко, який активно будує кар’єру в кіно та театрі, зізнався, скільки платить на навчання в університеті імені Карпенка-Карого.
В розмові з журналісткою Ксенією Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2 Іван розкрив, хто оплачує йому професійну освіту.
Іван Довженко про заробітки та витрати
За останній рік Іван встиг знятися у двох повнометражних картинах. Проте, каже, що стабільного доходу в акторській професії немає, і суми можуть суттєво змінюватися залежно від проєктів.
— Мій перший проект коштував 4 тис. грн за один знімальний день. І я був, чесно, дуже щасливий, — поділився Довженко.
За його словами, у середньому він заробляє менше, ніж 20 тис. грн на місяць, але інколи ця сума може бути й більшою — усе залежить від кількості зйомок чи вистав.
Здобуття ж профільної освіти — задоволення не з дешевих. Вартість навчання Івана Довженка на контракті становить понад 100 тис. грн. на рік.
Іван зізнався, що попри роботу в театрі та кіно, наразі не може самостійно покривати такі витрати.
— Мені допомагають батьки. Сам я не зможу 100 тис. зараз потягнути, — відверто розповів актор.
Нагадаємо, що батько Івана, актор Вʼячеслав Довженко, нині є одним з найзатребуваніших акторів в українській кіноіндустрії. За словами режисера Дениса Тарасова, він також входить до числа найдорожчих.