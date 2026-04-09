Актор Іван Довженко, який активно будує кар’єру в кіно та театрі, зізнався, скільки платить на навчання в університеті імені Карпенка-Карого.

В розмові з журналісткою Ксенією Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2 Іван розкрив, хто оплачує йому професійну освіту.

Іван Довженко про заробітки та витрати

За останній рік Іван встиг знятися у двох повнометражних картинах. Проте, каже, що стабільного доходу в акторській професії немає, і суми можуть суттєво змінюватися залежно від проєктів.

— Мій перший проект коштував 4 тис. грн за один знімальний день. І я був, чесно, дуже щасливий, — поділився Довженко.

За його словами, у середньому він заробляє менше, ніж 20 тис. грн на місяць, але інколи ця сума може бути й більшою — усе залежить від кількості зйомок чи вистав.

Здобуття ж профільної освіти — задоволення не з дешевих. Вартість навчання Івана Довженка на контракті становить понад 100 тис. грн. на рік.

Іван зізнався, що попри роботу в театрі та кіно, наразі не може самостійно покривати такі витрати.

— Мені допомагають батьки. Сам я не зможу 100 тис. зараз потягнути, — відверто розповів актор.

Нагадаємо, що батько Івана, актор Вʼячеслав Довженко, нині є одним з найзатребуваніших акторів в українській кіноіндустрії. За словами режисера Дениса Тарасова, він також входить до числа найдорожчих.

Джерело : Ранок у великому місті

Пов'язані теми:

