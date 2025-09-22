Український режисер Денис Тарасов під час церемонії Національної кінопремії Золота дзиґа поділився своїми спостереженнями про те, хто сьогодні вважається найдорожчими акторами в українському кінематографі.

Хто з акторів в Україні заробляє найбільше

У коментарі для програми Ранок у великому місті Тарасов назвав кілька імен, які часто можна побачити у титрах до багатьох фільмів. Саме ці актори, за словами режисера, просять найбільші гонорари за зйомки.

– Мені здається, що, напевно, Стас Боклан – один з найдорожчих акторів. Довженко Слава, напевно, один з найдорожчих акторів. Напевно, актори, які зараз отримують Дзиґу. Мішина Ксюша, я думаю, що в неї хороші гонорари, Наталка Денисенко, – перерахував режисер.

Згаданий Денисом Тарасовим В’ячеслав Довженко не розкрив суми своїх гонорарів, зауваживши, що це “секрет”. Водночас зірка зізнався, що його заробітки не такі значні, як хотілося б.

– Якби стільки, скільки хотілося, я б знімався значно менше, ніж я знімаюсь. Я вже давно кажу, давайте порушувати питання не про те, скільки отримує артист та який в нього гонорар, а чи отримує у нас хоч один артист роялті. У нас жоден актор роялті не отримує, – наголосив Довженко.

Йдеться про практику, що притаманна світовій кіноіндустрії, коли актори отримують регулярні виплати за повторні покази фільмів і серіалів. В Україні ж, як зауважив Довженко, такої практики немає, і навіть найвідоміші артисти позбавлені цієї форми винагороди.

Джерело : Ранок у великому місті

