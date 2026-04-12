В 12 выпуске кулинарного шоу МастерШеф 17 участники соревновались в приготовлении традиционного украинского блюда – качаной каши. В битве чёрных фартуков они работали в условиях, приближенных к работе военных поваров.

Как прошёл выпуск и кто покинул МастерШеф сегодня, 12 апреля, – читайте в материале.

МастерШеф 17 сезон 12 выпуск: как прошёл

Во время третьего конкурса участники готовили качаную кашу. Это традиционное украинское блюдо, которое требует длительного приготовления, а времени у кулинаров было мало.

Сейчас смотрят

— Единственный шанс спастись – победить в экспресс-тестах, чтобы получить дополнительное время, — сообщили судьи участникам.

Битва чёрных фартуков прошла в условиях, максимально приближенных к реальной работе военных поваров.

Участники получили только хек и бюджет в 300 грн. Они должны были приготовить два ресторанных блюда без доступа к продуктовой кладовой.

Кулинары проявляли креативность и изобретательность, когда покупали продукты на рынке.

Кто покинул МастерШеф 17 в 12 выпуске 12 апреля

По итогам выпуска проект покинул 27-летний Артур Кондра. Он родом из Новояворовска.

Артур работает в сфере разработки игр. Для него важны адреналин и стратегия не только в виртуальном мире, но и на кухне.

— Я привык прокачивать персонажей, но теперь прокачиваю вкусы: смешиваю техники, играю с ароматами и создаю блюда, которые выглядят как сокровища из легендарного сундука. У меня скорость реакции игрока, креативность шефа и характер человека, который не боится нажать Restart, если что-то идёт не так, – говорил о себе Артур.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Гейминг и 3D-моделирование — хобби Артура, но кулинария для него является пространством для творчества и быстрых решений.

На проекте он хотел доказать, что геймеры умеют не только владеть клавиатурой и мышкой, но и ножом и огнём на плите.

Напомним, в 11 выпуске кулинарного шоу МастерШеф 17 участники проходили испытания на точность, внимательность и умение работать по правилам профессиональной кухни.

В конце первого конкурса Оксана Оерке объявила о добровольном выходе из проекта.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.