Повернення Джастіна Бібера на велику сцену як хедлайнера фестивалю Coachella 2026 обернулося гучним скандалом.

Замість грандіозного шоу з масштабними декораціями та хореографією, 32-річний співак представив максимально спрощений перформанс, який фанати вже встигли назвати “найгіршим в історії фестивалю”.

Як Джастін Бібер виступив на Coachella 2026

Виступ Бібера, за який він, за чутками, отримав гонорар у $10 млн, здивував глядачів своєю “домашньою” атмосферою. Співак з’явився на сцені в буденному худі, шортах і сонцезахисних окулярах.

Зараз дивляться

Основну частину сету Джастін провів, сидячи на стільці з ноутбуком. Він переглядав відео на YouTube, стрімив свої треки та підспівував їм у форматі караоке, що створило ефект імпровізованого виступу без повноцінної постановки.

Сет-лист складався з кількох пісень з нових альбомів Swag та Swag II, після чого артист перейшов до міксу з 12 хітів минулих років.

Щоб додати шоу інтерактивності, Бібер просив глядачів стріму писати назви улюблених пісень у коментарях і обирав наступний трек у реальному часі.

На екранах за його спиною в цей час транслювали старі меми та архівні відео з маленьким Джастіном, що колись принесли йому популярність.

Реакція мережі на виступ Бібера

Користувачі платформи X (Twitter) порівняли виступ Бібера з шоу Сабріни Карпентер, яка напередодні вразила фанатів відточеною постановкою та запрошеними зірками.

Невже він справді взяв $10 млн, щоб просто включати пісні з YouTube?

Це найгірший виступ хедлайнера за всю історію Coachella.

Якби інший артист зробив таке, кар’єра була б завершена”.

Це один із найбільш лінивих виступів усіх часів.

Джастін Бібер просто розвів Coachella на $10 млн, щоб посидіти в YouTube, — пишуть обурені користувачі.

Втім, знайшлися і ті, хто став на захист кумира. Деякі фанати назвали такий формат “іронічним”, “геніальним” та “концептуальним”, натякаючи на те, що саме завдяки YouTube Бібер колись став світовою зіркою.

Цього року Джастін Бібер виступив на Coachella як хедлайнер. Раніше він з’являвся на сцені фестивалю лише як запрошений гість разом з іншими артистами.

Угоду з організаторами заходу, компанією Goldenvoice, Джастін підписував напряму, без участі агентів. Це сталося після його гучного розриву з багаторічним менеджером Скутером Брауном у 2023 році.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.