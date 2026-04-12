Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской обратились к украинцам с пасхальным поздравлением. В своем обращении они подчеркнули несокрушимость Украины, силу веры и надежду на мир.

Видео с встречи опубликовано на сайте Офиса Президента Украины.

Поздравление Зеленских с Пасхой

В обращении президент отметил, что Украина уже более полутора тысяч дней ведет борьбу за жизнь, свободу и правду. По его словам, сегодня война продолжается не только на поле боя, но и в борьбе духа, надежды и стойкости. Пока это остается неизменным, зло бессильно.

– В такие моменты именно Пасха и ее смысл подсказывают нам, как не опускать руки, где найти свет, чтобы не заблудиться, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы вместе преодолели самую тяжелую зиму в истории страны и сохранили единство, несмотря на все испытания. Он подчеркнул, что уже пятый год подряд украинцы празднуют Пасху в условиях войны, но не теряют традиций, семейного тепла и веры.

Елена Зеленская отметила, что пасхальные обычаи — это не только праздничная корзина или паски, а народ, который стремится к жизни, миру и возрождению.

Президент выразил надежду, что после пятой Пасхи во время войны наступит первая мирная Пасха для всей Украины.

– Когда пасхальный звон не прервет сирена тревоги. Когда все дождутся своих – с фронта, из плена, из-под оккупации, – говорится в обращении.

Супруги Зеленские поблагодарили украинских защитников и всех, кто ежедневно помогает стране, пожелав гражданам сил, единства и Божьей защиты.

– Пусть надежда и тепло этого дня объединят сердца всех наших людей. Пусть Бог защитит тех, кто защищает нас, — подытожили супруги Зеленские.

За прошедшие сутки Генеральный штаб ВСУ сообщил, что после 16:00 было зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны россиян.

Источник : Офіс президента

