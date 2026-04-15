Фестиваль Coachella снова стал эпицентром звездных сплетен. В этот раз в центре внимания оказались 30-летняя супермодель Кендалл Дженнер и 28-летний актер, звезда сериала Эйфория Джейкоб Элорди.

Очевидцы утверждают, что видели пару за поцелуями на одной из закрытых вечеринок.

Что произошло на вечеринке между Дженнер и Элорди

Как сообщают свидетели, искру между знаменитостями заметили на афтерпате певца Джастина Бибера.

По словам свидетелей, Кендалл и Джейкоб не просто “наслаждались компанией друг друга”, а откровенно обнимались и целовались на глазах у гостей.

До этого их видели отдельно: Дженнер развлекалась в компании Гейли Бибер во время выступления Джастина, а Элорди наблюдал за концертом в толпе, укрывшись за кепкой и солнцезащитными очками.

Однако уже на закрытом мероприятии пара почувствовала себя свободнее.

Есть ли шансы на серьезный роман

Несмотря на то, что фанаты уже готовы назвать их новой “той же парой” Голливуда, инсайдеры настроены скептически.

Источники из близкого окружения утверждают, что этот роман закончится столь же быстро, как и начался.

— Не стоит задерживать дыхание в ожидании новой звездной пары. Поздняя ночь на Coachella – не лучшее место для начала настоящей любви, – отметил собеседник.

Среди главных причин возможного разрыва инсайдеры прежде всего называют несоответствие типов, ведь Джейкоб вроде бы совсем не по вкусу Кендалл.

Также может помешать слишком плотный график актера, который имеет несколько громких проектов.

Недавно он снялся в фильме Грозовой перевал вместе с Марго Робби и получил номинацию на Оскар за роль во Франкенштейне Гильермо дель Торо, а в эти выходные состоялась премьера третьего сезона Эйфории.

Дополнительным фактором является прошлое с насыщенной личной жизнью. Кендалл ранее встречалась с рэпером Bad Bunny и баскетболистами Дэвином Букером и Беном Симмонсом.

В то же время у Джейкоба были длительные и громкие отношения с моделью Каей Гербер и блогером Оливией Джейд. Все это, по мнению окружающих, делает их потенциальный союз слишком хрупким для серьезного будущего.

План Кайли Дженнер на двойном свидании.

Пока Кендалл и Джейкоб относятся к ситуации как к легкому флирту, сестра модели – Кайли Дженнер – поддерживает идею о двойных свиданиях.

Кайли, которая с апреля 2023 встречается с актером Тимоти Шаламе, очень хочет чаще проводить время вместе с сестрой.

— Кайли полностью поддерживает эти отношения. Она не раз вспоминала, что они могли бы устраивать невероятные двойные свидания. Обе сестры с кавалерами, номинированными на Оскар – это было бы идеально, – добавляет источник.

Представители звезд воздерживаются от официальных комментариев.

Источник : Daily Mail

