Фестиваль Coachella знову став епіцентром зіркових пліток. Цього разу в центрі уваги опинилися 30-річна супермодель Кендалл Дженнер та 28-річний актор, зірка серіалу Ейфорія Джейкоб Елорді.

Очевидці стверджують, що бачили пару за поцілунками на одній із закритих вечірок.

Що сталося на вечірці між Дженнер та Елорді

Як повідомляють свідки, іскру між знаменитостями помітили на афтерпаті співака Джастіна Бібера.

За словами свідків, Кендалл і Джейкоб не просто “насолоджувалися компанією один одного”, а відверто обіймалися та цілувалися на очах у гостей.

До цього їх бачили окремо: Дженнер розважалася в компанії Гейлі Бібер під час виступу Джастіна, а Елорді спостерігав за концертом в натовпі, сховавшись за кепкою та сонцезахисними окулярами.

Проте вже на закритому заході пара відчула себе вільніше.

Чи є шанси на серйозний роман

Попри те, що фанати вже готові назвати їх новою “тою самою парою” Голлівуду, інсайдери налаштовані скептично.

Джерела з близького оточення стверджують, що цей роман закінчиться так само швидко, як і почався.

— Не варто затамовувати подих в очікуванні нової зіркової пари. Пізня ніч на Coachella — не найкраще місце для початку справжнього кохання, — зазначив співрозмовник.

Серед головних причин можливого розриву інсайдери насамперед називають невідповідність типів, адже Джейкоб нібито зовсім не у смаку Кендалл.

Також завадою може стати надто щільний графік актора, який має кілька гучних проєктів.

Нещодавно він знявся у фільмі Буремний перевал разом із Марго Роббі та отримав номінацію на Оскар за роль у Франкенштейні Гільєрмо дель Торо, а цими вихідними відбулася прем’єра третього сезону Ейфорії.

Додатковим фактором є минуле з насиченим особистим життям. Кендалл раніше зустрічалася з репером Bad Bunny та баскетболістами Девіном Букером і Беном Сіммонсом.

Водночас Джейкоб мав тривалі та гучні стосунки з моделлю Каєю Гербер та блогеркою Олівією Джейд. Все це, на думку оточення, робить їхній потенційний союз надто крихким для серйозного майбутнього.

План Кайлі Дженнер на подвійні побачення

Поки Кендалл і Джейкоб ставляться до ситуації як до легкого флірту, сестра моделі — Кайлі Дженнер — підтримує ідею про подвійні побачення.

Кайлі, яка з квітня 2023 року зустрічається з актором Тімоті Шаламе, дуже хоче частіше проводити час разом із сестрою.

— Кайлі повністю підтримує ці стосунки. Вона не раз згадувала, що вони могли б влаштовувати неймовірні подвійні побачення. Обидві сестри з кавалерами, номінованими на Оскар — це було б ідеально, — додає джерело.

Наразі представники зірок утримуються від офіційних коментарів.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

