Вікторія Бекхем порушила мовчання щодо тривалого конфлікту у своїй родині.

Дизайнерка та колишня учасниця гурту Spice Girls прокоментувала напружені стосунки зі старшим сином Брукліном, зазначивши, що вони з Девідом завжди прагнули лише захистити своїх дітей.

Вікторія Бекхем про конфлікт в родині

У новому інтерв’ю для WSJ. Magazine 51-річна Вікторія Бекхем була стриманою, але відвертою. Коли мова зайшла про Брукліна, вона свідомо уникала згадки його імені, проте наголосила на головних принципах виховання у їхній родині.

— Я думаю, ми завжди… ми дуже любимо наших дітей. Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути, — зазначила Вікторія.

Вона додала, що через надмірну публічність, яка триває вже понад 30 років, її головним пріоритетом завжди був захист родини від зовнішнього тиску. За словами Вікторії, це все, що вона готова сказати з цього приводу на даний момент.

З чого почався публічний конфлікт

Цей коментар став першою реакцією Вікторії після резонансних заяв Брукліна Пельтца-Бекхема у січні цього року. Тоді старший син зіркового подружжя звинуватив батьків у спробах зруйнувати його стосунки з дружиною, моделлю Ніколою Пельтц.

У своїх соцмережах Бруклін опублікував низку звинувачень, серед яких згадав про намагання “підкупити” його, щоб він передав права на власне прізвище перед весіллям. Також він заявив про неналежну поведінку Вікторії на весіллі, зокрема про те, що вона нібито “перехопила” весільний танець із ним у Ніколи.

Бруклін заявив, що не хоче примирення, оскільки вперше в житті “відстоює себе” і більше не дозволить батькам контролювати його життя.

Реакція Девіда Бекхема

Раніше свою позицію обережно висловив і голова родини Девід Бекхем. В ефірі телеканалу CNBC він зазначив, що діти мають право на помилки, адже саме так вони вчаться життю.

За інформацією джерел, після загострення конфлікту батьки неодноразово пропонували Брукліну та його дружині зустрітися і поговорити, однак інсайдери з боку сина це заперечують.

Водночас люди з оточення пари стверджують, що вони не прагнули публічності і хотіли жити спокійно, але вирішили заговорити після тривалих чуток і публікацій у медіа.

Джерело : People

