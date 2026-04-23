Ведущая реалити Любовь на выживание на Новом канале и певица Lida Lee (Лидия Скорубская) откровенно призналась в своем страхе сцены.

За кулисами проекта звезда вспомнила, как ей не нравился собственный голос и какие эмоции переполняли ее перед выступлениями.

Lida Lee о страхе сцены

По словам артистки, все началось в подростковом возрасте, когда она стала сравнивать свой вокал с голосами мировых звезд.

– Я не всегда принимала свой голос. В подростковом возрасте слушала Анастейшу – мне очень нравились сильные женские голоса с хрипотой. А мой голос казался слабым, писклявым и некрасивым, – поделилась Lida Lee.

Во время учебы страх сцены только усилился. Это состояние длилось в течение двух лет, отмечает певица.

– Я могла так переживать перед выступлениями, что начиналась одышка, похожая на паническую атаку. Вот просто в какой-то момент меня начинало трясти, даже появлялись красные пятна на лице из-за стресса, и ничего нельзя было сделать, – говорит Lida Lee.

Она добавила, что это мешало ей сдавать экзамены и участвовать в конкурсах. Однажды звезда даже получила тройку по вокалу из-за своего эмоционального состояния.

Как Lida Lee победила свой страх

В конце концов желание петь победило, и сейчас артистка готова выходить на сцену даже тогда, когда чувствует себя не очень хорошо.

– Помню ситуации, когда я вообще не могла говорить, охрипла, но выходила на сцену и пела. Да, после этого могла несколько дней вообще не говорить, потому что это большая нагрузка на голосовые связки. Но я из тех людей, которые в любом случае выйдут на сцену и споют, даже если заболела, заложен нос или что-то еще, – рассказала Lida Lee.

Ранее певица поразила еще одним признанием. Выяснилось, что в 17 лет продюсер предлагала ей удалить ребра, чтобы стать одной из участниц будущего музыкального коллектива.

