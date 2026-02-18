Співачка та ведуча Lida Lee (Лідія Скорубська) пригадала, як у 17 років продюсерка пропонувала їй видалити ребра, щоб стати однією із учасниць майбутнього музичного колективу.

Lida Lee про вимогу продюсерки

Особистою історію виконавиця поділилася у власному YouTube-шоу Що ДаLee. За словами Lida Lee, її кар’єра розпочиналася зі співпраці з продюсеркою, в якої було досить специфічне бачення того, який вигляд повинні мати артистки на сцені.

– Мені хотіли видалити нижні ребра. Мені було 17 років. Пам’ятаєте, дівчину Барбі з Одеси, вона видаляла ребра, була стрункою з ідеальною талією, грудьми. І от хотіли зробити такий жіночий гурт, видалити нижні ребра і зробити груди, – пригадала співачка.

Lida Lee зізналася, що у 17 років дійсно загорілася цією ідеєю і була готова на все заради кар’єри. Однак батьки відмовили юну співачку, а з часом вона зрозуміла, наскільки ця пропозиція продюсерки була жахливою.

Зараз дивляться

– Я приходжу додому й кажу: Тату, мамо, це вау, давайте. Я готова була на все, бо якась впливова людина сказала, що це буде круто. А я як дитина просто цьому повірила, – сказала виконавиця.

Нещодавно Lida Lee відповіла на хейт через фігуру, а також відверто розповіла про зміни у своїй зовнішності.

Фото: Lida Lee

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.