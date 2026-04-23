Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання та співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) зробила відверте зізнання про страх сцени.

За лаштунками проєкту зірка пригадала, як їй не подобався власний голос та які емоції сповнювали її перед виступами.

Lida Lee про страх сцени

За словами артистки, все почалося з підліткового віку, коли вона почала порівнювати свій вокал з голосами світових зірок.

– Я не завжди приймала свій голос. Слухала в підлітковому віці Анастейшу – мені дуже подобалися сильні жіночі голоси з хрипотою. А мій голос здавався слабким, писклявим та некрасивим, – поділилася Lida Lee.

Під час навчання страх сцени лише посилився. Цей стан тривав протягом двох років, зазначає співачка.

– Я могла так переживати перед виступами, що починалася задишка, схожа на панічну атаку. От просто в моменті мене починало трусити, навіть з’являлися червоні плями на обличчі через стрес, і нічого неможливо зробити, – говорить Lida Lee.

Вона додала, це заважало їй складати іспити та брати участь у конкурсах. Якось зірка навіть отримала трійку з вокалу через свій емоційний стан.

Як Lida Lee перемогла свій страх

Врешті бажання співати перемогло, й зараз артистка готова виходити на сцену навіть тоді, коли почувається не дуже добре.

– Пригадую ситуації, коли я взагалі не могла розмовляти, захрипла, але виходила на сцену й співала. Так, після цього могла кілька днів взагалі не говорити, бо це велике навантаження на зв’язки. Але я з тих людей, яка в будь-якому випадку вийде на сцену та заспіває, навіть якщо захворіла, закладений ніс чи ще щось, – розповіла Lida Lee.

Раніше співачка приголомшила ще одним зізнанням. Зʼясувалося, що у 17 років продюсерка пропонувала їй видалити ребра, щоб стати однією із учасниць майбутнього музичного колективу.

