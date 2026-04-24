Звезда сериала Поймать Кайдаша Григорий Бакланов рассекретил свою новую любовь. Актер показал избранницу в сторис в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Григорий Бакланов показал свою девушку

О том, что артист влюблен, стало известно в середине прошлого лета. Во время интервью Григорий признался, что с весны находится в отношениях, хотя познакомился с избранницей еще раньше. Причем не в интернете, а в реальной жизни.

Тогда же актер театра и кино отметил, что не спешит раскрывать личность своей девушки, как и афишировать сам роман. Впрочем, скрываться от поклонников он не планировал, поэтому наконец показал ее фолловерам.

Сейчас смотрят

Некоторые из подписчиков поинтересовались у Бакланова, находится ли он в отношениях, на что Григорий не только дал утвердительный ответ, но и дополнил его романтическим фото с поцелуем в зеркале.

Об избраннице актера пока ничего не известно, но, судя по пейзажу на заднем плане и купальным костюмам, снимок был сделан во время морского отдыха пары.

Интересно, что следующую сториз Бакланов сделал разговорной, размышляя о том, что делает его счастливым.

– Это всегда внутренний вопрос. Почему я не счастлив и что делает меня счастливым? Чего я хочу? И вот всегда стараться делать то, что ты хочешь, рискнуть, попробовать хотя бы. Сказать «нет», когда ты чего-то не хочешь. Это дает счастье, это дает какую-то уверенность в себе, в своих желаниях и в своих поступках. И самое важное — это находить радость в любом проявлении, которым мы занимаемся каждый день, — считает Григорий.

Напомним, что Григорий Бакланов был женат на актрисе Анастасии Цимбалару. О разводе звездной пары стало известно весной 2024 года.

Фото: Григорий Бакланов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.