Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов розсекретив своє нове кохання. Актор показав обраницю у сториз в соцмережах, відповідаючи на запитання підписників.

Про те, що артист закоханий стало відомо в середині минулого літа. Під час інтервʼю Григорій зізнався, що з весни перебуває у стосунках, хоча познайомився з обраницею ще раніше. Причому не в інтернеті, а в реальному житті.

Тоді ж актор театру та кіно зауважив, що не квапиться розкривати особистість своєї дівчини, як і афішувати сам роман. Втім, ховатися від шанувальників не планував, тож нарешті показав її фоловерам.

Дехто з підписників поцікавився у Бакланова, чи він у стосунках, на що Григорій не лише дав ствердну відповідь, а й доповнив її романтичним фото з поцілунком у дзеркалі.

Про обраницю актора наразі нічого не відомо, але, судячи з пейзажу на тлі та купальних костюмів, знімок був зроблений у момент морського відпочинку пари.

Цікаво, що наступну сториз Бакланов зробив розмовною, поміркувавши про те, що робить його щасливим.

– Це питання внутрішнє завжди. Чому я не щасливий і що мене робить щасливим? Чого я хочу? І от завжди намагатись зробити те, що ти бажаєш, ризикнути, спробувати хоча б. Сказати ні, коли ти не хочеш чогось. Це дає щастя, це дає якусь впевненість в собі, в своїх бажаннях і в своїх вчинках. І найважливіше це знаходити радість в будь-якому прояві, яким робимо щодня, – вважає Григорій.

Нагадаємо, що Григорій Бакланов був одружений з акторкою Анастасією Цимбалару. Про розлучення зіркової пари стало відомо навесні 2024 року.

Фото: Григорій Бакланов

