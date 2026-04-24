На фронте погибла украинская линейный продюсер и кастинг-директор Виктория Квитка Бобровая.

После начала полномасштабной войны она вступила в ряды защитников и служила в 10 ОГШБр Эдельвейс.

Об этом сообщили в Кислицком лицее Сафьяновского сельского совета Одесской области, который окончила Виктория.

На фронте погибла Виктория Квитка Боброва

У Виктории было звание лейтенанта. Она служила офицером отделения коммуникаций.

Обстоятельства её смерти в настоящее время неизвестны.

— Виктория была светлым, искренним и чрезвычайно сильным человеком. В мирной жизни она очень любила петь, работала в сфере кино- и телепроизводства, была кастинг-директором художественных проектов и линейным продюсером документальных лент. Она умела видеть красоту в деталях и передавать истории через кадр, — рассказали представители лицея.

Смерть Виктории Квитки Бобровой также подтвердила её семья.

— Да, это правда, нет моей Квитки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая, — написала её мама Ольга.

О потере также высказались побратимы, с которыми она служила. В частности, Богдан Флюнт написал:

— Я много могу сказать о Вике, вместе жили и работали, была правой рукой всегда за время службы, достойным офицером, которая только переняла мою должность и обязанности и уже выполняла их на более высоком уровне. Но это всё потом, сейчас лишь скажу, что это большая потеря, очень.

Фото: Виктория Боброва

