На фронті загинула українська лінійна продюсерка та кастинг-директорка Вікторія Квітка Боброва.

Після початку повномасштабної війни вона вступила до лав захисників і служила у 10 ОГШБр Едельвейс.

Про це повідомили в Кислицькому ліцеї Саф’янівської сільської ради Одеської області, який закінчила Вікторія.

Вікторія мала звання лейтенанта та служила офіцером відділення комунікацій.

Обставини її смерті наразі невідомі.

– Вікторія була світлою, щирою і надзвичайно сильною людиною. У мирному житті вона дуже любила співати, працювала у сфері кіно- та телевиробництва, була кастинг-директором художніх проєктів і лінійним продюсером документальних стрічок. Вона вміла бачити красу в деталях і передавати історії через кадр, – розповіли представники ліцею.

Смерть Вікторії Квітки Бобрової також підтвердила її родина.

– Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна, – написала її мама Ольга.

Про втрату також висловилися побратими, з якими вона служила. Зокрема Богдан Флюнт написав:

– Я багато можу сказати про Віку, разом жили та працювали, була правою рукою завжди за час служби, гідним офіцером, яка тільки перейняла мою посаду і обов’язки і вже виконувала їх на вищому рівні. Але це все потім, зараз лиш скажу, що це велика втрата, дуже.

Фото: Вікторія Боброва

