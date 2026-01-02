Переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь стане мамою. Блогерка та її наречений Іван чекають на первістка.

Інна Бєлєнь вагітна первістком

Радісною новиною блогерка поділилася на пост-шоу Холостяк. Життя після проєкту. Інна завітала до студії разом зі своїм коханим Іваном. Пара розповіла, що на поповнення чекає у квітні.

Стать малюка закохані поки що не знають, адже цього місяця планують влаштувати гендер-паті. Водночас Інна та Іван припускають, що у них народиться син.

– Ми хочемо і хлопчика, і дівчинку, але першого хлопчика хочеться. Плануємо у січні зробити велике гендер-паті, – зазначила Бєлєнь.

Нещодавно Інна Бєлєнь заручилася з Іваном, однак офіційно шлюб вони поки що не уклали. Весілля пара планує зіграти влітку, бо, як зазначила блогерка, вона хоче “танцювати і пити шампанське”.

Інна та Іван знайомі ще зі школи, вони спілкувалися як друзі, а потім на певний період взагалі обірвали зв’язок.

– Я не встигала в комендантську годину в Харкові і написала: Вань, привіт, це Інна, забери мене. І якось так воно пішло. Якщо людям треба бути разом, то воно такими шляхами одне до одного приведе, – переконана Бєлєнь.

Нагадаємо, що у фіналі Холостяка 13 ветеран війни Олександр Терен обрав саме Інну Бєлєнь. Однак через певний час пара оголосила про розставання. Пізніше Інна зізнавалася, що вони розійшлися “не на дуже гарній ноті” і зараз не підтримують спілкування.

Фото: Інна Бєлєнь