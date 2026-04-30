Alyona Alyona кардинально изменила имидж — стала блондинкой с короткой прической
- Над преображением работал визажист Егор Андрюшин.
- Новый образ создавали путем подбора парика — опробовали несколько вариантов.
- Артистка призналась, что такой ее еще никто не видел.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona удивила всех, превратившись в блондинку. Над новым образом звезды работал визажист Егор Андрюшин, в кресле которого побывало немало украинских знаменитостей.
Alyona Alyona сменила имидж
Прежде всего артистке подобрали парик, который стал основой нового образа рэп-исполнительницы. Просмотрели немало различных вариантов, которые Alyona Alyona остроумно комментировала в процессе.
В конце концов остановились на короткой прическе. По словам участницы Евровидения 2024, ее еще никто и никогда не видел именно такой.
Результат оказался ярким и необычным. Ведь Alyona Alyona предстала не только с короткими волосами, но и в другом цвете, превратившись в блондинку.
Пользователям сети новый образ рэперши понравился. Многие увидели в ней сходство со звездами мировой сцены, а также с актрисой Дизель Студио Мариной Поплавской, погибшей в ДТП в 2018 году.
- Ну, красотка!
- На Марину Поплавскую похожа.
- Какие цвета! Вау! Образ суперяркий!
- Напоминает Мадонну в лучшие времена.
- Мари Фредрикссон из Roxette… Даже зубы похожи.
- На мгновение показалось, что я увидела Марину Поплавскую из «Дизель-шоу». В естественном образе вы мне нравитесь больше, хотя и светлый цвет вам идет
- Вауууу, очень классный образ, белый цвет вам круто идет!
- Шикарно, просто фантастично!! Взглядом очень похожи на Мадонну.
Ранее Егор Андрюшин превратил в блондинку финалистку национального отбора на Евровидение 2026 Monokate (Екатерину Павленко). Тогда в комментариях под видео отметилась Alyona Alyona, которую визажист предупредил, что на нее также ждет смена имиджа.