Рэп-исполнительница Alyona Alyona удивила всех, превратившись в блондинку. Над новым образом звезды работал визажист Егор Андрюшин, в кресле которого побывало немало украинских знаменитостей.

Alyona Alyona сменила имидж

Прежде всего артистке подобрали парик, который стал основой нового образа рэп-исполнительницы. Просмотрели немало различных вариантов, которые Alyona Alyona остроумно комментировала в процессе.

В конце концов остановились на короткой прическе. По словам участницы Евровидения 2024, ее еще никто и никогда не видел именно такой.

Результат оказался ярким и необычным. Ведь Alyona Alyona предстала не только с короткими волосами, но и в другом цвете, превратившись в блондинку.

Пользователям сети новый образ рэперши понравился. Многие увидели в ней сходство со звездами мировой сцены, а также с актрисой Дизель Студио Мариной Поплавской, погибшей в ДТП в 2018 году.

Ну, красотка!

На Марину Поплавскую похожа.

Какие цвета! Вау! Образ суперяркий!

Напоминает Мадонну в лучшие времена.

Мари Фредрикссон из Roxette… Даже зубы похожи.

На мгновение показалось, что я увидела Марину Поплавскую из «Дизель-шоу». В естественном образе вы мне нравитесь больше, хотя и светлый цвет вам идет

Вауууу, очень классный образ, белый цвет вам круто идет!

Шикарно, просто фантастично!! Взглядом очень похожи на Мадонну.

Ранее Егор Андрюшин превратил в блондинку финалистку национального отбора на Евровидение 2026 Monokate (Екатерину Павленко). Тогда в комментариях под видео отметилась Alyona Alyona, которую визажист предупредил, что на нее также ждет смена имиджа.

