Реперка Alyona Alyona здивувала перевтіленням у білявку. Над новим образом зірки працював візажист Єгор Андрюшин, у кріслі якого перебувало чимало українських знаменитостей.
Перш за все артистці підібрали перуку, що стала основою нового луку реп-виконавиці. Передивилися чимало різних варіантів, які Alyona Alyona дотепно коментувала у процесі.
Врешті зупинилися на короткій зачісці. За словами учасниці Євробачення 2024, її ще ніхто та ніколи не бачив саме такою.
Результат виявився яскравим та незвичним. Адже Alyona Alyona постала не лише з коротким волоссям, а й в іншому кольорі, перевтілившись у білявку.
Користувачам мережі новий образ реперки сподобався. Багато хто побачив в ній схожість із зірками світової сцени, а також з акторкою Дизель Студіо Мариною Поплавською, що загинула в ДТП у 2018 році.
- Ну, красотка!
- На Марину Поплавську схожа.
- Які кольори! Вау! Образ суперяскравий!
- Нагадує Мадонну у хороші часи.
- Марі Фредрікссон з Roxette… Навіть зуби схожі.
- На хвильку здалося , що я побачила Марину Полтавську з Дизель Шоу. Натуральною ви мені більше подобається, хоча і світлою вам пасуєє
- Уауууу, дуже класний образ, білий вам круто!
- Шикарно, просто фантастично!! Поглядом дуже схожі на Мадонну.
Раніше Єгор Андрюшин перевтілив у білявку фіналістку Нацвідбору на Євробачення 2026 Monokate (Катерина Павленко). Тоді в коментарях під відео відзначилася Alyona Alyona, яку візажист попередив, що на неї також чекає зміна іміжу.