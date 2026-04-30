Реперка Alyona Alyona здивувала перевтіленням у білявку. Над новим образом зірки працював візажист Єгор Андрюшин, у кріслі якого перебувало чимало українських знаменитостей.

Alyona Alyona змінила імідж

Перш за все артистці підібрали перуку, що стала основою нового луку реп-виконавиці. Передивилися чимало різних варіантів, які Alyona Alyona дотепно коментувала у процесі.

Врешті зупинилися на короткій зачісці. За словами учасниці Євробачення 2024, її ще ніхто та ніколи не бачив саме такою.

Результат виявився яскравим та незвичним. Адже Alyona Alyona постала не лише з коротким волоссям, а й в іншому кольорі, перевтілившись у білявку.

Користувачам мережі новий образ реперки сподобався. Багато хто побачив в ній схожість із зірками світової сцени, а також з акторкою Дизель Студіо Мариною Поплавською, що загинула в ДТП у 2018 році.

Ну, красотка!

На Марину Поплавську схожа.

Які кольори! Вау! Образ суперяскравий!

Нагадує Мадонну у хороші часи.

Марі Фредрікссон з Roxette… Навіть зуби схожі.

На хвильку здалося , що я побачила Марину Полтавську з Дизель Шоу. Натуральною ви мені більше подобається, хоча і світлою вам пасуєє

Уауууу, дуже класний образ, білий вам круто!

Шикарно, просто фантастично!! Поглядом дуже схожі на Мадонну.

Раніше Єгор Андрюшин перевтілив у білявку фіналістку Нацвідбору на Євробачення 2026 Monokate (Катерина Павленко). Тоді в коментарях під відео відзначилася Alyona Alyona, яку візажист попередив, що на неї також чекає зміна іміжу.

