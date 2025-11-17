Певица Джамала удивила поклонников неожиданной трансформацией в блондинку.

Артистке помог изменить имидж звездный визажист Егор Андрюшин, который специализируется на преображениях украинских знаменитостей.

Джамала стала блондинкой

Сначала победительница Евровидения 2016 предстала в привычном образе, но уже через мгновение кардинально изменилась. Джамала решилась поэкспериментировать не только с цветом волос, но и глаз.

Сама артистка сравнила себя с главной героиней сериала Ведьмак – принцессой Цирилой. Попутно артистка анонсировала свой новый трек Ми ховаємся – именно эта песня сопровождает ролик с преображением.

Подписчики оценили трансформацию певицы. Некоторые из поклонников даже заволновались, что пропустили новый релиз. Впрочем, Джамала успокоила фанатов, добавив, что выпуск песни запланирован на 21 ноября.

Также в комментариях отметили, что в образе блондинки любимая артистка стала похожа на Шер. На это звезда отреагировала с юмором.

– Как и брюнеткой. Так что здесь все стабильно, – ответила Джамала.

Напомним, что кроме активной творческой деятельности певица посвящает время отбору треков для финала Нацотбора на Евровидение 2026 в качестве музыкального продюсера.

В октябре, пока длился прием заявок, Джамала резко высказалась о демоверсиях песен, приходящих на конкурс. В частности, ей не понравилось качество записей и исполнения.

