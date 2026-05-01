Фильмы, которые раньше можно было увидеть только на больших экранах или по подписке, станут доступны всем бесплатно.

Каждую пятницу в течение мая в эфире канала ICTV2 будут выходить украинские картины, участвовавшие в международных кинофестивалях и обсуждавшиеся зрителями и кинокритиками.

В течение мая в телеэфире впервые покажут антисоветский хоррор Каховский объект, военную драму Буча, триллер Мышеловка и научно-фантастическую трагикомедию Ты – Космос.

Миссия: украинские хиты среди своих

С момента основания ICTV2 системно поддерживает национальный кинематограф. За три с половиной года канал представил 17 премьер, которые посмотрели более 10,2 млн зрителей (4+, вся Украина).

Именно здесь состоялись первые телетрансляции таких знаковых фильмов, как Мои мысли тихие, Носорог, БожеВільні.

В список фильмов, ставших лидерами слота, вошли: комедийный детектив Новогодняя смена, исторический блокбастер Довбуш, приключенческая комедия Адское знамя, или Казацкое Рождество, комедия «Сборы ОСМД».

Майская линейка продолжает традицию “своего кино для своих”.

Что смотреть в мае на ICTV2

8 мая, 22:45 – Каховский объект

События антисоветского зомби-экшена после подрыва Каховской дамбы российскими оккупантами. На дне водохранилища обнаруживается заброшенный советский бункер.

Отряд украинских военных во главе с бойцом Марой отправляется на поиски пропавших сослуживцев. В бункере группа сталкивается с жуткими последствиями советских экспериментов — зомби-суперсолдатами.

В главных ролях: Марина Кошкина, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Андрей Подлесный, Орест Пасичник, Ирина Кудашова и другие.

15 мая, 22:00 — Буча

Сюжет картины основан на реальных событиях. Фильм рассказывает историю волонтера Константина Гудаускаса, гражданина Казахстана, который в первые месяцы полномасштабного вторжения спас из оккупированной Киевской области более 200 человек.

Главную роль сыграл польский актер Цезарий Лукашевич, роль полковника ФСБ исполнил звездный украинский актер Вячеслав Довженко. Фильм вызвал жаркие дискуссии среди кинокритиков и зрителей, но никого не оставил равнодушным.

В главных ролях: Цезарий Лукашевич, Вячеслав Довженко, Сергей Стрельников, Артемий Егоров, Анастасия Нестеренко и другие.

22 мая, 22:00 – Мышеловка

События военного триллера разворачиваются вокруг украинского бойца Антона, который оказывается замурованным в блиндаже после вражеского взрыва.

Он ранен, имеет контузию, и шансы выбраться из “мышеловки” равны нулю. Но Антон очень хочет жить и вернуться к своей семье. Фильм прославляет силу духа, любовь к близким и стремление жить.

В главных ролях: Юрий Кулинич, Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабар.

29 мая, 20:00 – Ты — Космос

Научно-фантастическая трагикомедия стала главным украинским кинохитом последних лет. Фильм собрал более 60 млн грн в прокате и получил более 30 международных наград.

Космический дальнобойщик Андрей остается единственным человеком во Вселенной после взрыва на Земле. Но неожиданно на связь выходит еще один человек – француженка Катрин, которая также в момент взрыва находилась в открытом космосе.

В главных ролях: Владимир Кравчук, Дарья Плахтий.

