Ежегодно 1 мая в ряде стран мира, в том числе и в Украине, отмечают Международный день труда.

Праздник берет начало из США, а точнее — из Чикаго. Именно там 1 мая 1886 года начались многотысячные протесты рабочих, которые требовали внедрения 8-часового рабочего дня и повышения зарплат.

В день праздника принято проявлять уважение и поздравлять тех, кто ежедневно трудится на благо общества. В этом году Международный день труда приходится на четверг — это прекрасная возможность не только отдохнуть, но и порадовать родных, коллег и друзей теплыми словами.

Международный день труда — поздравления в стихах

***

Светлый день в начале мая —

Международный день труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!



***

С Международным днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением.

Солнце жаркое пускай

Будни освещает,

Станет вся земля как рай —

Ярче, чем в мечтаниях!



***

С 1 мая поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!



***

С 1 мая поздравляю,

Мира, радости желаю,

Позитива, приключений,

Никаких ограничений!

Улыбаться и смеяться,

Весенним теплом наслаждаться,

И рвануть на шашлыки,

Чтоб сбылись все-все мечты!



***

Международный день труда — поздравления в прозе

***

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Международным днем труда! Пусть работа всегда приносит удовольствие и достойный результат, а трудности пусть обходят вас стороной. Желаю крепкого здоровья и карьерных достижений!

***

Искренне поздравляю с Международным днем труда! Пусть любое дело удается легко, а усилия вознаграждаются сторицей. Пусть работа будет источником развития, достатка и удовольствия!

***

С праздником, друг! Пусть руки не знают усталости, а сердце — отчаяния. Желаю, чтобы работа открывала новые горизонты, а по жизни тебе всегда сопутствовала удача.

***

С Международным днем труда! В этот день желаю, чтобы каждый имел возможность работать в справедливых условиях, получать достойное вознаграждение и чувствовать себя счастливым человеком.

***

Дорогие друзья! Желаю вам не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем одерживать новые победы. Чтобы все ваши мечты осуществлялись, а рабочие дни всегда пролетали быстро и легко. С Международным днем труда!

***

