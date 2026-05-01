Натхнення і сил: привітання з Міжнародним днем праці 2026
Щороку 1 травня у низці країн світу, зокрема й в Україні, відзначають Міжнародний день праці.
Свято бере початок зі США, а точніше – з Чикаго. Саме там 1 травня 1886 року розпочалися багатотисячні протести робітників, які вимагали впровадження 8-годинного робочого дня і підвищення зарплат.
У день свята заведено проявляти повагу і вітати тих, хто щодня працює на благо суспільства. Цьогоріч Міжнародний день праці припадає на четвер – це чудова нагода не лише відпочити, але й потішити рідних, колег і друзів теплими словами.
Міжнародний день праці – привітання у віршах
***
Вітаю з 1 травня,
Хай буде гарним день.
Здоров’я вам, кохання,
Наповнених кишень!
Високої зарплати
Бажаю в свято вам.
Працювати та кохати,
Без суму й зайвих драм!
***
З Днем праці вас вітаю,
Натхнення й сил бажаю.
Розквітає хай життя,
Буде щедрим майбуття.
***
Вітаю із Днем праці
Я всіх робітників!
Бажаю вам розумних,
Щедрих керівників.
Хай успіх на роботі
У кожного із вас
Примножується стрімко
І тішить повсякчас!
***
З 1 травня вас вітаю,
І бажаю від душі:
Радості, добра без краю,
Миру, щастя і грошей.
Щоб робота – не тяжкою,
А приємною була,
Щоб удача з добротою
Супроводжувала скрізь і щодня!
***
Міжнародний день праці – привітання в прозі
***
Дорогі колеги, вітаю вас з Міжнародним днем праці! Нехай робота завжди приносить задоволення і гідний результат, а труднощі нехай оминають вас стороною. Бажаю міцного здоров’я та кар’єрних досягнень!
***
Щиро вітаю з Міжнародним днем праці! Нехай будь-яка справа вдається легко, а зусилля винагороджуються сторицею. Нехай робота буде джерелом розвитку, достатку і задоволення!
***
Зі святом, друже! Нехай руки не знають втоми, а серце – відчаю. Бажаю, щоб робота відкривала нові горизонти, а по життю тебе завжди супроводжувала удача.
***
З Міжнародним днем праці! У цей день бажаю, щоб кожен мав можливість працювати у справедливих умовах, отримувати достойну винагороду та почуватися щасливою людиною.
***
Дорогі друзі! Бажаю вам не зупинятися на досягнутому і надалі здобувати нові перемоги. Щоб усі ваші мрії здійснювалися, а робочі дні завжди пролітали швидко та легко. З Міжнародним днем праці!
***