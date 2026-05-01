Щороку 1 травня у низці країн світу, зокрема й в Україні, відзначають Міжнародний день праці.

Свято бере початок зі США, а точніше – з Чикаго. Саме там 1 травня 1886 року розпочалися багатотисячні протести робітників, які вимагали впровадження 8-годинного робочого дня і підвищення зарплат.

У день свята заведено проявляти повагу і вітати тих, хто щодня працює на благо суспільства. Цьогоріч Міжнародний день праці припадає на четвер – це чудова нагода не лише відпочити, але й потішити рідних, колег і друзів теплими словами.

Міжнародний день праці – привітання у віршах

***

Вітаю з 1 травня,

Хай буде гарним день.

Здоров’я вам, кохання,

Наповнених кишень!

Високої зарплати

Бажаю в свято вам.

Працювати та кохати,

Без суму й зайвих драм!

***

З Днем праці вас вітаю,

Натхнення й сил бажаю.

Розквітає хай життя,

Буде щедрим майбуття.

***

Вітаю із Днем праці

Я всіх робітників!

Бажаю вам розумних,

Щедрих керівників.

Хай успіх на роботі

У кожного із вас

Примножується стрімко

І тішить повсякчас!

***

З 1 травня вас вітаю,

І бажаю від душі:

Радості, добра без краю,

Миру, щастя і грошей.

Щоб робота – не тяжкою,

А приємною була,

Щоб удача з добротою

Супроводжувала скрізь і щодня!

***

Міжнародний день праці – привітання в прозі

***

Дорогі колеги, вітаю вас з Міжнародним днем праці! Нехай робота завжди приносить задоволення і гідний результат, а труднощі нехай оминають вас стороною. Бажаю міцного здоров’я та кар’єрних досягнень!

***

Щиро вітаю з Міжнародним днем праці! Нехай будь-яка справа вдається легко, а зусилля винагороджуються сторицею. Нехай робота буде джерелом розвитку, достатку і задоволення!

***

Зі святом, друже! Нехай руки не знають втоми, а серце – відчаю. Бажаю, щоб робота відкривала нові горизонти, а по життю тебе завжди супроводжувала удача.

***

З Міжнародним днем праці! У цей день бажаю, щоб кожен мав можливість працювати у справедливих умовах, отримувати достойну винагороду та почуватися щасливою людиною.

***

Дорогі друзі! Бажаю вам не зупинятися на досягнутому і надалі здобувати нові перемоги. Щоб усі ваші мрії здійснювалися, а робочі дні завжди пролітали швидко та легко. З Міжнародним днем праці!

***

