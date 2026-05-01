Потап и Настя Каменских объявили о расставании. В сообщении в соцсетях они в завуалированной форме сообщили, что их совместный путь завершился, но слова “развод” в посте не упомянули.

Потап и Настя Каменских больше не вместе

В совместном посте в Instagram Потап и Настя вспомнили, как 20 лет назад начинали как творческий дуэт, который со временем превратился “во что-то большее”.

— Рано или поздно все обретает свой конец. “Как ты ни крути, но мы не пара”. Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет, — говорится в посте.

Примечательно, что заявление написано на русском языке, ведь пара давно дистанцировалась от Украины. На это обратили внимание и подписчики.

  • Это что, уже украинский язык забыла?
  • Что они написали? Переведите, пожалуйста, потому что это, видимо, заявление для россиян.
  • Почему не на государственном языке?
  • Так жаль, что перешли на русский. Очень жаль.
  • Информация для “русскоязычных”. Украинцам по**й.
  • Рашистами как были, так и остались. Убирайтесь на болота со своим узким языком, — пишут люди.

Ранее Потап публично признался, что его отношения с Настей Каменских начались еще до официального развода с первой женой Ириной Горовой.

С осени 2023 года в сети начали поговаривать, что Потап и Настя — не пара не только в песнях, но и в реальной жизни. С тех пор артисты периодически развеивали предположения, пока наконец не опубликовали пост о “конце”.

