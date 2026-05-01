Потап и Настя Каменских объявили о расставании. В сообщении в соцсетях они в завуалированной форме сообщили, что их совместный путь завершился, но слова “развод” в посте не упомянули.

Потап и Настя Каменских больше не вместе

В совместном посте в Instagram Потап и Настя вспомнили, как 20 лет назад начинали как творческий дуэт, который со временем превратился “во что-то большее”.

— Рано или поздно все обретает свой конец. “Как ты ни крути, но мы не пара”. Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет, — говорится в посте.

Примечательно, что заявление написано на русском языке, ведь пара давно дистанцировалась от Украины. На это обратили внимание и подписчики.

Это что, уже украинский язык забыла?

Что они написали? Переведите, пожалуйста, потому что это, видимо, заявление для россиян.

Почему не на государственном языке?

Так жаль, что перешли на русский. Очень жаль.

Информация для “русскоязычных”. Украинцам по**й.

Рашистами как были, так и остались. Убирайтесь на болота со своим узким языком, — пишут люди.

Ранее Потап публично признался, что его отношения с Настей Каменских начались еще до официального развода с первой женой Ириной Горовой.

С осени 2023 года в сети начали поговаривать, что Потап и Настя — не пара не только в песнях, но и в реальной жизни. С тех пор артисты периодически развеивали предположения, пока наконец не опубликовали пост о “конце”.

