Потап і Настя Каменських більше не разом: пара підтвердила розрив
- У дописі прямо не згадали розлучення, але підтвердили розрив.
- Пара нагадала, що разом була близько 20 років — від дуету до стосунків.
- Повідомлення опублікували російською мовою, вкотре нарвавшись на критику.
Потап і Настя Каменських заявили про розрив. У повідомлені в соцмережах вони завуальовано повідомили про те, що їхній спільний шлях завершено, але слова “розлучення” у дописі не вказали.
У спільному дописі в Instagram Потап і Настя згадали, як 20 років тому починали як творчий дует, що з часом перетворився “у дещо більше”.
— Рано чи пізно все має свій кінець. “Как ты ни крути, но мы не пара”. Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років. Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде, — йдеться у дописі.
Примітно, що заява написана російською мовою, адже пара давно дистанціювалася від України. На цей момент звернули увагу і підписники.
- Це що вже українську мову забула?
- Що вони написали? Перекладіть, будь ласка, бо це, мабуть, для росіян заява.
- Чому не державною мовою?
- Так шкода, що перейшли на російську. Дуже шкода.
- Інформація для “рускоязичних”. Українцям по**й.
- Рашистами як були, так і залишились. Забирайтесь на болота зі своїм узкім язиком, — пишуть люди.
Раніше Потап публічно зізнався, що його стосунки з Настею Каменських почалися ще до офіційного розлучення з першою дружиною Іриною Горовою.
З осені 2023 року в мережі почали подейкувати, що Потап і Настя не пара не лише у піснях, а й у реальному житті. З того часу артисти періодично розвіювали припущення, поки нарешті не опублікували допис про “кінець”.