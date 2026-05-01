Потап і Настя Каменських заявили про розрив. У повідомлені в соцмережах вони завуальовано повідомили про те, що їхній спільний шлях завершено, але слова “розлучення” у дописі не вказали.

Потап і Настя Каменських вже не разом

У спільному дописі в Instagram Потап і Настя згадали, як 20 років тому починали як творчий дует, що з часом перетворився “у дещо більше”.

— Рано чи пізно все має свій кінець. “Как ты ни крути, но мы не пара”. Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років. Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде, — йдеться у дописі.

Примітно, що заява написана російською мовою, адже пара давно дистанціювалася від України. На цей момент звернули увагу і підписники.

Це що вже українську мову забула?

Що вони написали? Перекладіть, будь ласка, бо це, мабуть, для росіян заява.

Чому не державною мовою?

Так шкода, що перейшли на російську. Дуже шкода.

Інформація для “рускоязичних”. Українцям по**й.

Рашистами як були, так і залишились. Забирайтесь на болота зі своїм узкім язиком, — пишуть люди.

Раніше Потап публічно зізнався, що його стосунки з Настею Каменських почалися ще до офіційного розлучення з першою дружиною Іриною Горовою.

З осені 2023 року в мережі почали подейкувати, що Потап і Настя не пара не лише у піснях, а й у реальному житті. З того часу артисти періодично розвіювали припущення, поки нарешті не опублікували допис про “кінець”.

