Представительница от Украины Leleka отправилась в Вену на Евровидение-2026.

Об этом сообщает пресс-служба Евровидения Украина.

На официальном канале также опубликовали видео с Leleka, где украинская представительница поет с флагом Украины в руках.

В то же время певица Leleka на пресс-конференции рассказала о подготовке к Евровидению и поддержке команды.

Она сообщила, что после национального отбора команда работает в режиме без пауз с декабря.

– Передышки после национального отбора не было. Этот марафон продолжается с декабря. Проделано очень много работы, десятки репетиций позади. Я хочу поблагодарить мою невероятную команду. Мы готовы. Это будет красиво, с достоинством и на радость украинцам, – обещает певица.

Leleka отметила, что главная цель выступления – показать украинскую культуру и вдохновить людей.

Глава делегации Оксана Скибинская добавила, что нынешнее «Евровидение» в Вене должно стать особым и символическим возвращением Украины на сцену конкурса.

В то же время певица Leleka в своем Telegram подчеркнула, что хочет, чтобы красота и уникальность украинской культуры ярко сияли на весь мир.

– И именно поэтому в нашем номере вы увидите талантливого бандуриста Ярослава Джуся и бандуру, звук которой с первых нот возвращает ощущение дома. Рада, что именно наша команда в этом году причастна к моменту, когда украинскую арфу увидит весь мир, – подытожила она.

В Укрзализныце, тем временем, опубликовали фото с командой Leleka, отправляющейся на Евровидение, и призвали всех поддержать Украину во втором полуфинале 14 мая.

– Верим в украинскую песню и в еще один хрустальный микрофон на столике нашего купе, – подчеркнули в сообщении.

Напомним, украинское выступление на Евровидении-2026 в Вене готовит команда режиссера-постановщика Ильи Дуцика. Для него это станет дебютом на сцене международного шоу.

Фото: Leleka

