Меломани з усього світу з нетерпінням чекають середини травня, щоб поринути в атмосферу Євробачення-2026. Саме в цей час на сцену виходять яскраві гурти та виконавці з різних країн Європи, щоб показати свої найкращі номери й поборотися за прихильність глядачів.

Щороку конкурс збирає мільйони шанувальників, які стежать за виступами, обговорюють фаворитів і чекають на головну інтригу — хто стане переможцем.

Коли другий півфінал Євробачення 2026 та які країни виступатимуть, читайте в нашому матеріалі.

Другий півфінал Євробачення 2026: коли та де відбудеться

Другий півфінал Євробачення 2026, дата якого уже зовсім близько, буде тримати інтригу до останнього. Цьогоріч організатори готують масштабне шоу з ефектними виступами у півфіналах і гранд-фіналі та напруженим голосуванням.

Прийматиме конкурс столиця Австрії — Відень. Саме тут, на арені Вінер Штадтгалле, відбудуться всі ключові події музичного форуму.

Дати півфіналів і фіналу

Конкурс, як і раніше, складатиметься з трьох етапів — двох півфіналів і фіналу.

Графік такий:

12 травня відбудеться перший півфінал;

другий півфінал Євробачення 2026 — 14 травня;

16 травня глядачі зможуть насолодитися гранд-фіналом.

Саме у гранд-фіналі визначиться переможець, який отримає право провести конкурс наступного року.

Учасники та гучні відмови

Ще до старту шоу конкурс опинився в центрі уваги через рішення кількох країн не брати участь. Після того, як Європейський мовний союз дозволив участь Ізраїлю, від конкурсу відмовилися відразу кілька держав, зокрема Нідерланди, Ісландія, Ірландія, Словенія та Іспанія.

Остання, до речі, традиційно в переліку країн, які автоматично потрапляють до фіналу. Це так звана “велика п’ятірка”.

У другому півфіналі Євробачення-2026, запланованому на 14 травня, змагатимуться представники різних країн, серед яких і Україна.

Як проходитиме відбір до фіналу

Система залишається незмінною, коли з кожного півфіналу до фіналу проходять по 10 учасників. Вони приєднуються до країн, які вже мають гарантоване місце у фіналі.

Таким чином формується остаточний список фіналістів, які боротимуться за перемогу.

Коли другий півфінал Євробачення та хто представить Україну

Від України на сцену Євробачення-2026 вийде Leleka. Вона перемогла у національному відборі з піснею Ridnym.

Композиція про внутрішню силу та надію отримала високі оцінки як від журі, так і від глядачів, що й забезпечило співачці перше місце.

Ювілейний рік традиційно додає конкурсу ще більше уваги. Попри політичні суперечки та зміни у складі учасників, глядачів знову чекає яскраве музичне шоу, де все вирішують виступи та голоси глядачів.

Чи залишилися квитки на головне співоче шоу Європи, читайте тут.

