Leleka вирушає на Євробачення-2026 до Відня: як проводжали представницю України
Представниця від України Leleka вирушила до Відня на Євробачення-2026.
Про це повідомляє пресслужба Євробачення Україна.
Leleka поїхала до Відня: що відомо
На офіційному каналі опублікували також відео з Leleka, де українська представниця співає з прапором України у руках.
Водночас співачка Leleka на пресконференції розповіла про підготовку до Євробачення та підтримку команди.
Вона повідомила, що після нацвідбору команда працює у режимі без пауз із грудня.
– Передишки після нацпідбору не було. Цей марафон продовжується з грудня. Зроблено дуже багато роботи, десятки репетицій позаду. Я хочу подякувати моїй неймовірній команді. Ми готові. Це буде красиво, з гідністю і на радість українцям, – обіцяє співачка.
Leleka зауважила, що головна мета виступу – показати українську культуру та надихнути людей.
Очільниця делегації Оксана Скибінська додала, що цьогорічне Євробачення у Відні має стати особливим і символічним поверненням України на сцену конкурсу.
Водночас співачка Leleka у себе в Telegram наголосила, що хоче, щоб краса та унікальність української культури сяяла яскраво на весь світ.
– І саме тому в нашому номері ви побачите талановитого бандуриста Ярослава Джуся та бандуру, звук якої з перших нот повертає відчуття дому. Радію, що саме наша команда цьогоріч причетна до моменту, коли “українську арфу” побачить весь світ, – підсумувала вона.
В Укрзалізниці, тим часом, опублікували фото з командою Leleka, що відправляється на Євробачення, та закликали всіх підтримати Україну в другому півфіналі 14 травня.
– Віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе, – наголосили в повідомленні.
Нагадаємо, український виступ на Євробаченні 2026 у Відні готує команда режисера-постановника Іллі Дуцика. Для нього це стане дебютом на сцені міжнародного шоу.
