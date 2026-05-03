Представниця від України Leleka вирушила до Відня на Євробачення-2026.

Про це повідомляє пресслужба Євробачення Україна.

Leleka поїхала до Відня: що відомо

На офіційному каналі опублікували також відео з Leleka, де українська представниця співає з прапором України у руках.

Зараз дивляться

Водночас співачка Leleka на пресконференції розповіла про підготовку до Євробачення та підтримку команди.

Вона повідомила, що після нацвідбору команда працює у режимі без пауз із грудня.

– Передишки після нацпідбору не було. Цей марафон продовжується з грудня. Зроблено дуже багато роботи, десятки репетицій позаду. Я хочу подякувати моїй неймовірній команді. Ми готові. Це буде красиво, з гідністю і на радість українцям, – обіцяє співачка.

Leleka зауважила, що головна мета виступу – показати українську культуру та надихнути людей.

Очільниця делегації Оксана Скибінська додала, що цьогорічне Євробачення у Відні має стати особливим і символічним поверненням України на сцену конкурсу.

Водночас співачка Leleka у себе в Telegram наголосила, що хоче, щоб краса та унікальність української культури сяяла яскраво на весь світ.

– І саме тому в нашому номері ви побачите талановитого бандуриста Ярослава Джуся та бандуру, звук якої з перших нот повертає відчуття дому. Радію, що саме наша команда цьогоріч причетна до моменту, коли “українську арфу” побачить весь світ, – підсумувала вона.

В Укрзалізниці, тим часом, опублікували фото з командою Leleka, що відправляється на Євробачення, та закликали всіх підтримати Україну в другому півфіналі 14 травня.

– Віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе, – наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, український виступ на Євробаченні 2026 у Відні готує команда режисера-постановника Іллі Дуцика. Для нього це стане дебютом на сцені міжнародного шоу.

Коли другий півфінал Євробачення 2026 та які країни виступатимуть, читайте в нашому матеріалі.

Фото: Leleka

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.