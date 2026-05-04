Два весілля і розмови про дітей: що відомо про заручини Гаррі Стайлза та Зої Кравіц
- Пара готується до весілля менш ніж за місяць після заручин.
- Святкування хочуть провести у Нью-Йорку та Лондоні.
- Інсайдери кажуть, що Стайлс уже думає про дітей і не приховує цього від друзів.
Британський співак Гаррі Стайлз й американська акторка Зої Кравіц готуються до весілля менш ніж за місяць після заручин.
За даними джерел, пара планує одразу дві церемонії — у США та Великій Британії.
Два весілля Кравіц і Стайлза
Йдеться про святкування в Нью-Йорку і Лондоні. Для Зої принципово важливо провести частину події в Мангеттені, де живе її батько, музикант Ленні Кравіц. Серед можливих локацій називають готель Fouquet’s.
— Я точно знаю, що Зої захоче зробити щось у Нью-Йорку через батька… Якщо буде два весілля, одне — у Лондоні, інше — в Нью-Йорку, — розповів співрозмовник, близький до родини.
За словами інсайдерів, Стайлс уже познайомився з Ленні Кравіцем, і вони добре порозумілися.
— Ленні любить Гаррі. Для Зої це важливо: якщо партнер не знаходить спільної мови з її батьком, такі стосунки довго не тривають, — додало джерело.
Що відомо про стосунки Кравіц і Стайлза
Пара почала зустрічатися у серпні 2025 року — їх помітили разом у Римі. Уже восени їхні стосунки називали серйозними, а навесні 2026-го з’явилися чутки про заручини після появи Зої Кравіц із діамантовою каблучкою.
За інформацією інсайдера, Стайлз також не приховує бажання стати батьком.
— Він дуже хоче дитину і говорив про це друзям, — зазначило джерело.
На погляди зірки вплинула пауза в кар’єрі, під час якої він жив у Римі та проводив час із родиною, зокрема з маленькою племінницею.
До цих стосунків Зої Кравіц була заручена з актором Ченнінгом Татум — пара розійшлася у жовтні 2024 року. За словами інсайдерів, новина про нові заручини стала для нього несподіванкою.