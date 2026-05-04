Продюсер та репер Потап, який днями повідомив про розрив зі співачкою Настею Каменських, публічно привітав її з днем народження. Артистці 4 травня виповнилося 39 років.

Потап привітав Настю Каменських

Для вітального поста виконавець обрав фото Каменських на тлі гірського пейзажу, у якому шанувальники Потапа впізнали Монсеррат — багатопіковий гірський хребет в Каталонії, розташований за 50 км від Барселони.

На знімку Настя щасливо всміхається із закритими очима, тримаючи рюкзак за спиною.

Зараз дивляться

— Nastya Konstanta. Знаю, побачимося. Будь щасливою, — йдеться у привітанні.

Фанати пари досі намагаються знайти підтвердження того, що подружжя ще разом. Тому дехто звернув увагу на слово “konstanta”, що у перекладі з есперанто означає “постійна”.

Втім, більшість підписників шкодують про те, що Потап і Настя більше не пара.

Ну, що ж, нехай усі будуть щасливі.

Як ніби попрощався назавжди.

Не вірю.

Тобто це кінець…

Таку пані впустили ви.

А для чого бачитися? Розсталися і живіть щасливо кожен своє життя.

Зараз так все легко втратити. Бережіть тих, хто поруч, нікого не намагайтесь змінити, змінюйтесь самі, цінуйте те що маєте бо для інших це лише мрія!

До слова, Каменських також опублікувала пост в соцмережах, привітавши себе з “новим розділом” у житті.

— До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх написаних досі, — побажала собі співачка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.