Актриса Екатерина Кузнецова публично поддержала певицу Настю Каменских на фоне ее высказываний во время тура по американским городам.

Напомним, тогда артистка исполнила песни на русском языке, которые ранее перевела на украинский язык. Также она заявила, что “неважно, на каком языке мы говорим”.

Кузнецова поддержала Каменских

О своей позиции актриса заявила в сториз, отвечая на вопросы поклонников. В частности, некоторые из подписчиков поинтересовались, как она относится к Каменских и ее заявлениям.

– Я люблю Настю Каменских. И не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными, – отметила Кузнецова.

Напомним, этим летом в сети распространились видео с концерта NK в Майами, где она не только пела свои хиты на русском языке, но и обращалась так к публике.

После этого вокруг певицы разгорелся скандал, на фоне которого ювелирная компания Золотой Век досрочно завершила рекламные мероприятия с ее участием.

К слову, лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, ранее резко высказался о Насте Каменских, заявив, что считает ее “врагом Украины” за высказывания, которые она позволила себе во время гастролей по городам США.

Артист признался, что в случае личной встречи не поздоровался бы и не пожал руку ни Насте Каменских, ни ее мужу Потапу, который также неоднократно оказывался в центре различных скандалов, связанных с русским языком.

