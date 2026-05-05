У Нью-Йорку відбулася головна подія року у світі моди — бал Met Gala 2026.

Цьогорічна тема Мода — це мистецтво (Fashion is Art) перетворила червону доріжку Метрополітен-музею на справжню галерею живих експонатів.

За організацію вечора відповідали Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс та незмінна Анна Вінтур, а головними спонсорами виступили Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес.

Met Gala 2026 — найефектніші образи

Супермодель Гайді Клум буквально перетворилася на “живу скульптуру” завдяки образу, натхненному класичними італійськими шедеврами XVIII-XIX століть.

Дизайнер Майк Маріно створив для неї костюм із латексу та спандексу, що імітував мармур.

Не менш вразив публіку Bad Bunny, який за допомогою гіперреалістичного гриму перетворився на дідуся.

З сивим волоссям, зморшками та тростиною він став символом того, що мода та мистецтво існують поза віковими межами.

Мадонна ж з’явилася в образі загадкової відьми в мереживі від Saint Laurent. Її супроводжував цілий ковен — сім дівчат у масках, які тримали довгий шлейф співачки.

На голові попкоролеви красувався головний убір у формі піратського корабля, а в руках вона тримала музичний інструмент, нагадуючи героїню сюрреалістичних полотен.

Кайлі Дженнер привернула увагу на Met Gala корсетом від Schiaparelli, що створював ефект оголеного тіла, та розкішним шлейфом, на створення якого майстри витратили 11 тисяч годин, оздобивши його десятьма тисячами перлин.

Кайлі позувала наодинці, адже її бойфренд Тімоті Шаламе проміняв модний вихід на баскетбольний матч у Нью-Йорку.

Зірка Джуманджи Двейн “Скеля” Джонсон вперше вийшов на доріжку Met Gala. Для дебюту він обрав смокінг та плісировану спідницю від Thom Browne.

Він пояснив, що це данина його полінезійському корінню, де чоловіки традиційно носять лава-лава. На його піджак пішло понад 350 метрів шовкових стрічок.

Вперше захід відвідав і засновник Meta Марк Цукерберг разом із дружиною Прісциллою Чан. Пара утрималася від екстравагантності: Марк обрав класичний смокінг, а Прісцилла — елегантну червону сукню.

Справжньою сенсацією стала поява 14-річної Блу Айві Картер. Для доньки Бейонсе та Jay-Z зробили виняток, адже гостям заходу має бути щонайменше 18 років.

Дівчина з’явилася у пишній сукні Balenciaga кремового кольору та сонцезахисних окулярах, миттєво ставши головною зіркою соцмереж.

Порушила віковий ценз і 17-річна донька Ніколь Кідман — Сандей Роуз, яка підтримала маму на червоній доріжці.

Виставка Costume Art, що стала основою для цьогорічного балу, буде відкритою для відвідувачів Метрополітен-музею з 10 травня 2026 року до 10 січня 2027 року. Експозиція досліджує взаємодію одягу і тіла — від історичних артефактів до сучасної моди.

