Гучна судова тяганина між акторкою Блейк Лайвлі та актором Джастіном Бальдоні, що тривала понад рік після виходу фільму Покинь, якщо кохаєш (It Ends With Us), офіційно завершена.

Сторони досягли позасудової угоди за два тижні до початку процесу, який мав стартувати 18 травня.

Лайвлі і Бальдоні уклали мирову

Представники Лайвлі та Бальдоні оприлюднили спільну заяву. У ній зазначено, що робота над фільмом залишається предметом гордості для всієї команди, а однією з ключових цілей було привернення уваги до проблеми домашнього насильства.

— Ми визнаємо, що процес створення стрічки супроводжувався викликами. Занепокоєння, які висловила пані Лайвлі, заслуговували на те, щоб бути почутими, — йдеться в заяві.

Сторони також наголосили, що прагнуть працювати в середовищі без порушень професійної етики та сподіваються, що ця угода дозволить усім учасникам конфлікту рухатися далі.

З чого почався конфлікт

Юридичний конфлікт розпочався у грудні 2024 року, коли Блейк Лайвлі подала позов проти Джастіна Бальдоні — свого партнера по кадру і режисера фільму. Вона звинуватила його в сексуальних домаганнях на знімальному майданчику та заявила про значні фінансові втрати.

Джастін Бальдоні заперечив звинувачення і подав зустрічний позов на $400 млн проти Блейк Лайвлі, її чоловіка Раяна Рейнольдса та публіцистки Леслі Слоун. У червні 2025 року цей позов був відхилений судом.

Згодом федеральний суддя відхилив 10 із 13 пунктів позову Блейк Лайвлі, зокрема щодо сексуальних домагань, змови та наклепу. Водночас у справі залишилися три пункти: порушення контракту, переслідування та сприяння переслідуванню.

У межах процесу також були оприлюднені приватні повідомлення акторки. Серед іншого, вона зверталася до Бена Аффлека із проханням переглянути її версію монтажу фільму.

Також у публічний доступ потрапило листування з Тейлор Свіфт, де містилися різкі висловлювання на адресу Джастіна Бальдоні.

Поява на Met Gala 2026 після угоди

Уже за кілька годин після оголошення про врегулювання конфлікту Блейк Лайвлі з’явилася на червоній доріжці Met Gala 2026 у Нью-Йорку.

Акторка вийшла у вінтажній сукні Versace 2006 року. Образ доповнювала сумка Judith Leiber з малюнками її дітей та прикраси з рожевими сапфірами і діамантами.

На публіці Блейк Лайвлі трималася спокійно і зосереджено, не коментуючи деталі угоди. Це був її перший вихід у світ після завершення судової історії

Джерело : PageSix

