В Нью-Йорке состоялось главное событие года в мире моды — бал Met Gala 2026.

Тема этого года Мода — это искусство (Fashion is Art) превратила красную дорожку Метрополитен-музея в настоящую галерею живых экспонатов.

За организацию вечера отвечали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и неизменная Анна Винтур, а главными спонсорами выступили Джефф Безос с женой Лорен Санчес.

Met Gala 2026 — самые эффектные образы

Супермодель Хайди Клум буквально превратилась в “живую скульптуру” благодаря образу, вдохновленному классическими итальянскими шедеврами XVIII–XIX веков.

Дизайнер Майк Марино создал для нее костюм из латекса и спандекса, имитирующий мрамор.

Не менее поразил публику Bad Bunny, который с помощью гиперреалистичного грима превратился в дедушку.

С седыми волосами, морщинами и тростью он стал символом того, что мода и искусство существуют вне возрастных границ.

Мадонна же появилась в образе загадочной ведьмы в кружеве от Saint Laurent. Ее сопровождал целый ковен — семь девушек в масках, которые держали длинный шлейф певицы.

На голове поп-королевы красовался головной убор в форме пиратского корабля, а в руках она держала музыкальный инструмент, напоминая героиню сюрреалистических полотен.

Кайли Дженнер привлекла внимание на Met Gala корсетом от Schiaparelli, создававшим эффект обнаженного тела, и роскошным шлейфом, на создание которого мастера потратили 11 тысяч часов, украсив его десятью тысячами жемчужин.

Кайли позировала в одиночестве, ведь ее бойфренд Тимоти Шаламе променял модный выход на баскетбольный матч в Нью-Йорке.

Звезда Джуманджи Дуэйн “Скала” Джонсон впервые вышел на подиум Met Gala. Для дебюта он выбрал смокинг и плиссированную юбку от Thom Browne.

Он объяснил, что это дань его полинезийским корням, где мужчины традиционно носят лава-лава. На его пиджак ушло более 350 метров шелковых лент.

Впервые мероприятие посетил и основатель Meta Марк Цукерберг вместе с женой Присциллой Чан. Пара воздержалась от экстравагантности: Марк выбрал классический смокинг, а Присцилла — элегантное красное платье.

Настоящей сенсацией стало появление 14-летней Блу Айви Картер. Для дочери Бейонсе и Jay-Z сделали исключение, ведь гостям мероприятия должно быть не менее 18 лет.

Девушка появилась в пышном платье Balenciaga кремового цвета и солнцезащитных очках, мгновенно став главной звездой соцсетей.

Нарушила возрастной ценз и 17-летняя дочь Николь Кидман — Сандей Роуз, которая поддержала маму на красной дорожке.

Выставка Costume Art, ставшая основой для бала этого года, будет открыта для посетителей Метрополитен-музея с 10 мая 2026 года по 10 января 2027 года. Экспозиция исследует взаимодействие одежды и тела — от исторических артефактов до современной моды.

