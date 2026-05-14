Суд покарав викрадача невиданих треків Бейонсе: скільки отримав грабіжник
Чоловік, якого звинувачували у викраденні невиданих матеріалів Beyonce, визнав провину в суді Атланти.
Келвін Еванс пішов на угоду зі слідством і таким чином уникнув майбутнього судового процесу.
Вирок для крадія записів Бейонсе
Під час засідання Еванс погодився взяти відповідальність за скоєне. Суд призначив йому п’ять років покарання, з яких два роки він проведе під вартою, а решту терміну — на випробувальному.
Також чоловікові заборонили контактувати з потерпілим, відвідувати місце, пов’язане зі справою, та порушувати закон під час пробації.
За даними обвинувального акта, інцидент стався 8 липня. Слідство вважає, що Еванс проник до Jeep Wagoneer 2024 року, який орендував хореограф Бейонсе Крістофер Грант.
Після цього Грант повернувся до автомобіля та побачив пошкоджене вікно. З машини зникли дві валізи та жорсткі диски з матеріалами до майбутнього шоу Cowboy Carter Tour в Атланті.
Які матеріали були на носіях
У звіті поліції Атланти йдеться, що на жорстких дисках зберігалися треки з водяними знаками, невидана музика Бейонсе, плани шоу, а також минулі й майбутні сетлисти туру.
Еванса обвинувачували у незаконному проникненні та проникненні до автомобіля з наміром скоїти крадіжку. Частину обвинувачень об’єднали в межах угоди про визнання провини.