Чоловік, якого звинувачували у викраденні невиданих матеріалів Beyonce, визнав провину в суді Атланти.

Келвін Еванс пішов на угоду зі слідством і таким чином уникнув майбутнього судового процесу.

Вирок для крадія записів Бейонсе

Під час засідання Еванс погодився взяти відповідальність за скоєне. Суд призначив йому п’ять років покарання, з яких два роки він проведе під вартою, а решту терміну — на випробувальному.

Також чоловікові заборонили контактувати з потерпілим, відвідувати місце, пов’язане зі справою, та порушувати закон під час пробації.

За даними обвинувального акта, інцидент стався 8 липня. Слідство вважає, що Еванс проник до Jeep Wagoneer 2024 року, який орендував хореограф Бейонсе Крістофер Грант.

Після цього Грант повернувся до автомобіля та побачив пошкоджене вікно. З машини зникли дві валізи та жорсткі диски з матеріалами до майбутнього шоу Cowboy Carter Tour в Атланті.

Які матеріали були на носіях

У звіті поліції Атланти йдеться, що на жорстких дисках зберігалися треки з водяними знаками, невидана музика Бейонсе, плани шоу, а також минулі й майбутні сетлисти туру.

Еванса обвинувачували у незаконному проникненні та проникненні до автомобіля з наміром скоїти крадіжку. Частину обвинувачень об’єднали в межах угоди про визнання провини.

Джерело : ABC News

