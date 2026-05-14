Виступ представниці Швеції у фіналі Євробачення 2026 опинився під загрозою.

За кілька днів до шоу співачка Felicia втратила голос, тож лікарі заборонили їй навіть розмовляти, повідомило шведське видання Aftonbladet.

Проблеми з голосом у Felicia — що відомо

Проблеми з голосом у співачки виникли за три дні до фіналу Євробачення 2026 у Відні. Через це артистка була змушена скасувати заплановані інтерв’ю та майже повністю обмежити спілкування.

У команді Felicia запевнили, що співачка не хвора. За їхніми словами, на голос вплинули репетиції, виступ у півфіналі, сухе повітря у Wiener Stadthalle та постійне навантаження останніх днів, пише Eurovoix.

У коментарі для Aftonbladet Felicia зізналася, що найважчим для неї стало саме мовчання.

— Найгірше — це розмови, а для мене, людини, яка ненавидить мовчати, це катастрофа, — пояснила співачка.

Наразі команда артистки не повідомляє, чи вплине стан здоров’я на участь Felicia у фіналі конкурсу. Водночас лікарі рекомендували їй мовчати, щоб не втратити можливість виступу.

Співачка також дотримується рекомендацій свого вокального тренера, відпочиває та п’є багато води.

Felicia на Євробаченні 2026

Нагадаємо, що у фінал Євробачення 2026 представниця Швеції пройшла за результатами першого півфіналу. Felicia вийшла на сцену під номером 2 із треком My system.

Композиція розповідає про токсичні почуття та емоційну залежність, від якої неможливо втекти навіть після розриву.

Фінал Євробачення 2026 розпочнеться 16 травня у Wiener Stadthalle о 22:00 за київським часом. Вже сьогодні, 14 травня, під час другого півфіналу стануть відомі імена наступної половини учасників шоу.

